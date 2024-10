Lý do người bán thường phủ vải lên miếng thịt, 90% người không biết

Khi mua thực phẩm ở các chợ dân sinh, bạn sẽ thấy nhiều người bán thường phủ miếng vải lên trên các miếng thịt lợn. Tại sao họ lại làm như vậy? Ở các sạp thịt ngoài chợ, người bán hàng hay để một miếng giẻ phủ lên. Nhiều người không biết mục đích của việc này cho đến khi người bán hàng giải thích lý do. Thực tế, có nhiều lý do để người bán hàng hay dùng giẻ phủ lên miếng thịt trên sạp. Dùng để lau máu dính trên thịt Thịt lợn ở ngoài chợ thường là thịt tươi vừa được mổ mang về. Vì vậy trên bề mặt hay rỉ ra phần máu còn sót lại. Nếu không lau kịp phần máu này sẽ khiến thịt bị thâm, không được tươi ngon. Vì vậy người bán thịt phải dùng giẻ thấm để màu sắc thịt đẹp hơn, bắt mắt hơn, trang Sohu đăng tải. Hạn chế ánh nắng và nhiệt độ cao Ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao có thể làm cho thịt nhanh chóng bị hỏng. Việc để thịt tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng và nhiệt độ cao có thể khiến thịt nhanh chóng giảm độ tươi, bị mất màu sắc tự nhiên, sản sinh vi khuẩn gây hại, thay đổi mùi vị và làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt. Việc phủ vải lên miếng thịt sẽ giúp hạn chế tác động của ánh nắng trực tiếp. Lớp vải hoạt động như một lớp bảo vệ, giúp giảm bớt nhiệt độ bề mặt của thịt và giữ cho thịt được tươi lâu hơn trong điều kiện ngoài trời. Giữ độ ẩm cho miếng thịt Một lý do khác khiến người bán ở chợ thường phủ vải lên miếng thịt lợn là để giữ cho thịt không bị khô. Khi thịt lợn tiếp xúc với không khí quá lâu, bề mặt của nó sẽ dần bị khô do mất nước, vừa mất thẩm mỹ vừa giảm giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon vốn có. Miếng vải phủ lên thịt có thể giúp hạn chế quá trình bốc hơi nước, giữ cho miếng thịt luôn ở trạng thái ẩm ướt, mềm mại và tươi mới. Việc giữ ẩm này cũng giúp miếng thịt trông bắt mắt hơn, giúp người bán dễ dàng thu hút khách hàng hơn. Làm sạch tạp chất trên bề mặt thịt

Ảnh minh họa. Trong quá trình giết mổ, vận chuyển thịt, bề mặt thịt sẽ không tránh khỏi việc dính các tạp chất. Các tạp chất này bám rất chắc vào trong miếng thịt. Vì vậy người bán cần dùng một miếng giẻ mềm, dễ thấm để lau sạch chúng, giúp thịt trở nên bóng, sạch hơn. Ngoài ra, giẻ lau mà người bán hàng dùng cũng để tiện lau tay khi cắt thịt. Sau khi cắt thịt, máu và mỡ hay dính ở tay, làm tay trơn. Người bán hàng sẽ khó làm việc và lấy tiền trả khách. Một số điều cần lưu ý Mặc dù việc phủ vải lên thịt lợn mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải vải nào cũng thích hợp. Người bán cần chú ý đến việc sử dụng vải sạch và được giặt thường xuyên để tránh làm bẩn, lây nhiễm vi khuẩn cho thịt. Nếu vải phủ không được giữ gìn vệ sinh, nó có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm cho miếng thịt, mất đi tác dụng bảo vệ ban đầu. Ngoài ra, vải phủ cần có khả năng thấm hút tốt để tránh việc làm thịt bị ướt và gây ra mùi khó chịu. Miếng vải quá dày hoặc quá mỏng đều có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của nó. Mẹo chọn thịt lợn tươi ngon, an toàn Màu sắc, mùi thịt Một trong những cách chọn thịt lợn sạch phổ biến nhất là quan sát màu và xem xét mùi của thịt. Theo đó, thịt lợn chất lượng sẽ có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, mùi không bị ôi thiu. Khi cắt thịt theo chiều dọc sẽ thấy được phần thịt khô ráo bên trong, cơ hơi se lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà và khi ngửi không có mùi gắt dầu. Ngoài ra khi đem luộc, nước sẽ trong, xuất hiện váng mỡ to và không bị bọt nhiều. Độ đàn hồi Thịt lợn sạch là thịt tươi mới nên có độ đàn hồi rất tốt. Khi dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Khi mua thịt nếu quan sát thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt thì chính là thịt lợn ngon. Lớp mỡ, thịt Thông thường, thịt lợn ngon sẽ có lớp mỡ dày khoảng 1,5 – 2cm. Trong đó, lớp mỡ và phần thịt nạc dính chặt với nhau. Theo một số người, nếu lớp mỡ và bì càng dày thì chứng tỏ đó là lợn không bị nuôi tăng trọng.