Lý do ngân hàng 'dốc tiền' cho vay bất động sản

Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 126.794 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 94.402 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh Bất động sản khác đạt 424.422 tỷ đồng. Ngoài ra, số dư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là 14.406 tỷ đồng.

Trong báo cáo về ngành ngân hàng vừa công bố, Công ty Chứng khoán VPBankS cho biết, động lực tăng trưởng tín dụng bền vững cần xuất phát từ nhu cầu vốn của người dân và phần quan trọng trong đó là tín dụng được thúc đẩy bởi ngành bất động sản bao gồm nhu cầu mua nhà, kinh doanh bất động sản...

Nhóm tín dụng liên quan đến bất động sản được đánh giá là nhóm có nhu cầu vay vốn cao và ổn định, cũng như đi kèm các tài sản thế chấp giúp giảm rủi ro nợ xấu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng nhu cầu “an cư lập nghiệp” - có nhà ở vẫn là nhu cầu chủ yếu của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ giá nhà ở trên thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng và đang gấp khoảng 4-5 lần so với tỷ lệ khuyến nghị (3-5 lần). Dù lãi suất cho vay mua nhà đã giảm tích cực trong một năm qua nhưng do giá nhà vẫn neo ở mức cao khiến nhiều người khó hiện thực "giấc mơ an cư" của mình.