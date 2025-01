Lý do nên quay đầu xe ra ngoài khi đỗ?

Quay đầu xe ra ngoài khi đỗ trong hầm hoặc bãi gửi được cho là cách an toàn và dễ giám sát. Tại các bãi đỗ xe, hầu hết các ô tô đều quay đầu ra ngoài, hướng về phía đường dẫn, lối thoát. Theo các chuyên gia, đây không chỉ đơn thuần là thói quen của tài xế mà có nhiều lý do. Xuất phát nhanh và an toàn Khi xuất phát, nếu xe đã quay đầu ra ngoài sẽ rất tiện, chỉ cần tiến thẳng và rẽ về hướng cần đi, vừa an toàn vừa tiết kiệm thời gian. Đây cũng là lý do xe cứu thương, xe cứu hỏa...luôn đỗ quay đầu ra ngoài. Đỗ xe dễ hơn Khi đỗ xe ở những vị trí chật hẹp hoặc đỗ vuông góc, lùi là cách đưa xe vào vị trí dễ nhất. Tại hầm gửi xe, thậm chí còn khó tiến xe vào nơi đỗ nếu vị trí đỗ xe bị kẹp giữa hai xe khác. Dễ quan sát Việc hướng đầu xe ra ngoài khi đậu trong bãi được cho là giúp tài xế dễ quan sát hơn, qua đó thao tác an toàn hơn so với việc điều khiển hướng đầu xe vào trong. Đỗ xe quay đầu ra ngoài giúp tài xế dễ quan sát từ bên trong. (Ảnh: Vietnamnet) Tại bãi đỗ xe, khoảng trống giữa hai xe khá hẹp, nếu ô tô không trang bị hệ thống camera 360 hay cảm biến cảnh báo va chạm, tài xế mới khó ước tính được khoảng cách. Nhưng với kỹ năng cơ bản lùi xe vào bãi đỗ, ngay cả khi không có hệ thống camera hay cảm biến, tài xế vẫn có thể dễ dàng quan sát, ước tính khoảng cách nhờ quan sát kính chiếu hậu. Tạo hành lang giao thông thông thoáng Do đặc thù thiết kế ô tô, phần đầu xe thường dài hơn phía đuôi, nhất là các mẫu SUV hoặc MPV. Nếu đỗ quay đầu vào trong, đuôi ra ra ngoài thì xe sẽ chiếm nhiều khoảng không, dẫn tới không gian bị bó hẹp, cản trở tầm nhìn của xe khác. Dễ cứu hộ khi gặp sự cố Phần lớn các mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong hiện nay đều bố trí khoang động cơ và bình ắc quy ở phía trước. Do đó, trong trường hợp xe gặp sự cố trong khoang động cơ hay bình ắc quy hết điện...việc quay đầu xe ra ngoài sẽ thuận tiện hơn để cứu hộ, sửa chữa. Chống chuột Chuột rất thích chui vào khoang máy làm tổ và cắn dây điện trên ô tô. Nếu đỗ xe quay đầu ra ngoài, khoang máy gần đường hơn, theo đó chuột khó tiếp cận khoang máy so với việc đỗ quay đầu vào trong. Minh Phương(tổng hợp)