Lý do miền Nam đón không khí lạnh chậm hơn miền Bắc

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, từ ngày 18/11, thời tiết khu vực Nam Bộ và TPHCM sẽ giảm mưa, nắng nhiều, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo - Đài KTTV Nam Bộ, đã phân tích các hình thái thời tiết đang diễn ra ở miền Nam và thời gian tới.

Những ngày nóng oi sẽ sớm chấm dứt

Đài KTTV Nam Bộ dự báo 10 ngày tới, nhiệt độ TPHCM dao động 22-33 độ C, giảm vài độ C so với các tuần trước. Miền Bắc bắt đầu trở lạnh từ tuần trước, nhưng Nam Bộ vẫn nóng bức trong mấy ngày qua. Người dân TPHCM chờ mặc áo ấm.

Người dân TPHCM mặc áo ấm dù trời nắng trong đợt không khí lạnh cuối năm 2022 (Ảnh: Trần Đạt).

Phó trưởng phòng Dự báo - Đài KTTV Nam Bộ đã lý giải về sự "chậm trễ" của thời tiết, đồng thời nhận định những ngày nóng nực sẽ sớm kết thúc ở Nam Bộ.