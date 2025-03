Lý do 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' lấy cạn nước mắt khán giả

Hành trình cảm xúc qua thăng trầm của cuộc đời

Sau màn ra mắt ấn tượng, bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt tiếp tục hành trình cảm xúc, khai thác cuộc sống phức tạp và đầy màu sắc của hai con người kiên cường trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Nhân vật chính Oh Ae Sun và Yang Gwan Sik được thể hiện qua hai giai đoạn: thời trẻ do IU và Park Bo Gum đảm nhận, về sau do Moon So Ri và Park Hae Joon thủ vai.

Câu chuyện kéo dài từ những năm 1950 đến thế kỷ 21, nhưng không đi theo mô-típ truyền thống. Thay vì kể theo trình tự thời gian, biên kịch Lim Sang Choon đan xen các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời hai nhân vật chính, tạo nên một bức tranh đời sống chân thực với nhiều cung bậc cảm xúc, tương tự như cách Pachinko từng làm.

Điểm độc đáo của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nằm ở cách sắp đặt cao trào cảm xúc. Thay vì để chúng diễn ra ở cuối tập, phim lại đẩy những khoảnh khắc cao trào lên ngay phần đầu, sau đó tập trung vào phản ứng của nhân vật trước biến cố. Một trong những phân cảnh ấn tượng là khi Ae Sun chạy dọc cầu cảng, dõi theo con thuyền chở Gwan Sik rời Jeju.

Những tập sau đó tiếp tục mang đến nhiều tình tiết cao trào, như khi bà ngoại nghiêm khắc Kim Chun Ok (Na Moon Hee đóng) bất ngờ ra tay giúp đỡ vợ chồng cháu trai, hay tai họa bất ngờ ập đến trong một ngày hè giông bão.