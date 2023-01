Lý do iPhone 14 Plus thất bại

Năm 2021, iPhone 13 mini có giá khởi điểm 699 USD , trong khi iPhone 13 là 799 USD . Người dùng muốn mua iPhone 13 Pro phải trả ít nhất 999 USD .

2 năm trước, iPhone 11 cũng có giá 699 USD nhưng với dung lượng pin và màn hình lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với cùng mức giá, iPhone 12 mini và 13 mini nhỏ hơn và thời lượng pin kém hơn đáng kể so với iPhone 11.

iPhone 13 mini với màn hình 5,4 inch. Ảnh: GSMArena.



Lượng người có nhu cầu dùng smartphone kích thước nhỏ vẫn còn, song chúng quá ít so với toàn bộ thị trường. Việc bỏ 700 USD để mua mẫu điện thoại với màn hình 5,4 inch, thời lượng pin thấp không phải lựa chọn tối ưu.

Sai lầm về giá bán lặp lại với iPhone 14 Plus. Thay vì giảm giá iPhone 14 còn 699 USD và bán iPhone 14 Plus với giá 799 USD , Táo khuyết lại bán iPhone 14 với giá 799 USD , còn iPhone 14 Plus là 899 USD . Vấn đề lớn nhất là chỉ cần trả thêm 100 USD , người dùng có thể mua iPhone 14 Pro với nhiều ưu điểm.

Trên thực tế, hầu hết smartphone trong tầm giá 900 USD sở hữu phần cứng và màn hình tốt hơn iPhone 14 Plus. Khi đã giải quyết vấn đề kích thước, giá bán vẫn là điều cản trở người dùng lựa chọn thiết bị.

Những năm trước, ngay cả iPhone tầm trung vẫn có nhiều nâng cấp. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus quá khác biệt so với iPhone 14 Pro khi vẫn dùng chip A15, 2 camera sau và không có Dynamic Island. Về cơ bản, đó là phiên bản phóng to của iPhone 13 với kết nối vệ tinh.