Lý do chị em nội trợ thích dùng vật liệu này làm dụng cụ nấu ăn mà không bị nhiễm khuẩn

Dụng cụ nấu ăn bằng gỗ không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Hiện nay, khi lựa chọn những sản phẩm phục vụ cho công việc bếp núc, người dùng rất tin tưởng lựa chọn những dụng cụ được làm từ chất liệu này. Thật vậy, thông thường, các sản phẩm nấu nướng được làm từ nhựa, kim loại… mỗi chất liệu sẽ có ưu, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, gỗ luôn được đánh giá cao hơn, bởi tính thẩm mỹ, độ bền cao và an toàn khi sử dụng. Lý do bạn nên sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng gỗ Không làm trầy xước nồi chảo Đồ dùng bằng gỗ, tre thường có độ mềm tự nhiên, không gây trầy xước chảo hay nồi khi nấu những món ăn cần đảo nhiều. Trong khi đó, thìa hay đũa bằng kim loại có thể làm bong lớp keo của nồi hay chảo chống dính khiến thức ăn dính lại trên chảo, khó làm sạch. Dùng đồ dùng bằng tre, gỗ rất đẹp, yên tĩnh, nhưng ngược lại, các loại đồ dùng bằng kim loại có thể tạo ra nhiều âm thanh va chạm vào nhau gây khó chịu cho người dùng. Dẫn nhiệt chậm Nếu bạn để quên một chiếc thìa gỗ trên chảo với nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, tay cầm sẽ không bị nóng. Trong khi nếu đó là thìa kim loại thì có thể sẽ khiến tay bạn bị bỏng. Bên cạnh đó, đồ dùng bằng nhựa cũng bị tan chảy trong quá trình nấu ăn và gây hại cho cơ thể qua đường ăn uống. Giữ được hương vị của thức ăn Vật liệu bằng gỗ không phản ứng với các hóa chất có trong thức ăn nên vẫn giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm và không để lại mùi vị khó chịu giống như kim loại, không gây hại cho sức khỏe của bạn. An toàn với sức khỏe người tiêu dùng Các dụng cụ nhà bếp bằng gỗ chất lượng cao đã được Cơ quan Quản lý Thực Phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận hoàn toàn an toàn và không chứa chất độc hại cũng như gây nhiễm khuẩn vào thức ăn. Bên cạnh đó, đồ dùng bằng gỗ sẽ không chảy ra và biến chất khi gặp nhiệt độ cao gây nguy hiểm cho người tiêu dùng như các loại vật dụng làm từ nhựa. Hay ảnh hưởng đến hương vị thức ăn như thìa, đũa kim loại. Không dễ bị nhiễm nhuẩn Nghiên cứu của Đại học Wisconsin (Mỹ) đã chỉ ra rằng, đồ dùng bằng gỗ có tính chất tiệt trùng tự nhiên giúp đảm bảo an toàn vệ sinh cho thức ăn. Kết quả thí nghiệm cho thấy, vi khuẩn đã sinh sôi rất nhanh trên bề mặt các dụng cụ bằng nhựa hay kim loại, trong khi đó, có đến 99,99% vi khuẩn bị tiêu diệt trên bề mặt gỗ. Dễ cầm nắm Những chiếc muỗng, thìa kim loại có thể tạo cảm giác không thoải mái với những cạnh cứng. Nhưng đồ dùng nhà bếp bằng gỗ thì lại khác, chúng được bo tròn nhẹ nhàng các cạnh, làm cho người dùng khi cầm nắm nấu nướng sẽ thoải mái và yên tâm hơn. Tay cầm chắc chắn giúp bạn lật, đảo, khuấy thức ăn cứng hoặc nặng mà không sợ bị gãy hay cong thìa. Bạn cũng có thể sử dụng muỗng, thìa gỗ để cạo thức ăn bị dính ở đáy nồi hoặc bị cháy khét một cách dễ dàng. Độ bền cao Các sản phẩm nội thất, đồ dùng tre, gỗ nói chung đều tương đối bền. Nếu được sử dụng dụng cụ nhà bếp và bảo quản đúng cách, tuổi thọ sản phẩm còn có thể lâu dài hơn. Góp phần bảo vệ môi trường Một trong những lý do khiến các sản phẩm bằng gỗ trở nên thịnh hành là xu hướng sống xanh của hầu hết người dân hiện nay. Sử dụng sản phẩm bằng gỗ, tre được xem là một cách bảo vệ môi trường hiệu quả. Vì các sản phẩm được làm từ gỗ, tre – nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo được, phân hủy sinh học và không độc hại. Theo Gia đình và xã hội