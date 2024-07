Lý do Celine Dion hát tại Olympic Paris 2024

Thông tin, Celine Dion và Lady Gaga sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 thu hút sự chú ý của công chúng thế giới. Theo đó, tờ TMZ đưa tin, nữ danh ca Celine Dion đã có mặt Paris để chuẩn bị cho tiết mục trình diễn tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trong hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông, giọng ca My heart will go on xuất hiện với trang phục thanh lịch, kín đáo, Celine Dion rạng rỡ vẫy tay chào người hâm mộ. Nữ ca sĩ còn giao lưu, chụp hình và ký tặng với các fan ở thành phố ánh sáng.



Celine Dion đã có thể tươi cười.

Sau khi công bố những đoạn video clip về hành trình điều trị bệnh thời gian gần đây, khán giả khắp thế giới gởi lời cầu nguyện cho Celine Dion. Có lúc, chính bà cũng tưởng rằng bản thân không thể trở lại với ca hát được nữa. Trước đó, vào tháng 12-2022, Celine Dion tiết lộ với khán giả về tình trạng sức khỏe của mình.