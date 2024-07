Lý do cầu Crimea vẫn bình yên sau các đe dọa của Ukraine

Thứ ba, ý nghĩa tuyên truyền của việc đánh sập cầu Crimea không còn lớn nữa. Ngược lại, nếu quân Nga thất thế do cầu bị hỏng, nguy cơ trút giận trực tiếp của Moscow lên người Mỹ lại tăng lên.

Vì vậy, khi hệ thống phòng không đã ở mức "cảnh giác cao", muốn thành công, Kiev sẽ cần một số lượng lớn tên lửa khai hỏa cùng lúc để có thể phá hủy được cầu Crimea. Do đó, liệu quân đội Ukraine có dám sử dụng số lượng tên lửa khan hiếm như vậy, vào một mục tiêu "không có tác động chiến lược"?

Tuy nhiên, số lượng đạn tên lửa này được quân đội Mỹ cung cấp rất hạn chế. Theo New York Times của Mỹ hồi tháng 4 cho biết, sau đợt bổ sung mới nhất, quân đội Ukraine chỉ có hơn 100 quả.

Do đó vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine là tên lửa chiến thuật ATACMS mà Mỹ viện trợ, trị giá khoảng 1,5 triệu USD một quả. Loạt ATACMS phóng ồ ạt từ khu vực Odessa, có thể bay tới Crimea chỉ trong vòng 3 phút và quân đội Nga có thể không đánh chặn hết được.

Như chúng ta đã biết, trong quá trình theo đuổi hiệu ứng giật gân, dù một sự kiện có lớn đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của công chúng hết lần này đến lần khác.

Cầu Crimea đã bị quân đội Ukraine tập kích thành công hai lần. Cuộc tấn công thứ ba có thể sẽ không còn thu hút đối với người dân Mỹ và Châu Âu, và về cơ bản sẽ không còn có thể gây "chấn động dư luận" nữa.

Nhưng đối với những người ở Crimea và vùng Zaporizhia cũng như Kherson, một sự kiện lớn như vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ.

Dù lực lượng Moscow có chiến đấu quyết liệt đến đâu ở miền đông Ukraine thì họ cũng chưa ném bom 20 cây cầu trên sông Dnieper. Dường như Nga không muốn khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận Ukraine và quốc tế, vì vậy, về mặt tuyên truyền, cầu Crimea giống như Đảo Rắn ban đầu, khi xung đột diễn ra liên miên, ý nghĩa tuyên truyền của nó đã giảm đi.

Ngoài ra, Nga đã cứng rắn cảnh báo châu Âu và Mỹ sau vụ tấn công thứ hai vào cầu Crimea rằng, nước này sẽ coi cuộc tấn công như vậy là hành vi xâm lược trực tiếp.

Đầu tháng 6 năm nay, Điện Kremlin đã cảnh báo rõ ràng rằng, nếu một quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, để tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, thì Moscow có thể áp dụng "phản ứng bất đối xứng" để cung cấp vũ khí cho một số khu vực nước ngoài, để tấn công những mục tiêu của các nước phương Tây.

Suy cho cùng, với tư cách là nhân tố thực sự đằng sau cuộc chiến, Mỹ mặc dù không thể kiểm soát hoàn toàn lượng vũ khí chảy vào Ukraine, nhưng vẫn có thể kiểm soát một số vũ khí tiên tiến. Vì vậy, nếu Washington cho phép Kiev tấn công phá hủy cầu Crimea thì phản ứng của Nga đối với Mỹ chắc chắn sẽ là "đích đáng".

Mỹ luôn tính toán dùng Ukraine để làm suy yếu Nga và không muốn công khai ra mặt đối đầu. Bây giờ Mỹ đang dần rút máu nước Nga, chỉ chờ sự thay đổi, tại sao Mỹ lại phải chơi bài ngửa?

Tóm lại, dựa trên ba lý do trên, cầu Crimea cho đến nay vẫn an toàn. Tuy nhiên, ba lý do này không thể đảm bảo cho rằng trong tương lai vẫn sẽ như vậy.

Đối mặt với quân đội Nga vượt trội hoàn toàn, các tướng lĩnh quân đội Ukraine và quan chức cấp cao ở Kiev biết rất rõ rằng, chỉ có kéo NATO trực tiếp vào trận, thì họ mới tránh được nguy cơ thất bại.

Giờ đây, kế hoạch phản công vào mùa hè 2024 với "đòn chí mạng kiểu quà tặng" của quân đội Ukraine đã được đưa vào chương trình nghị sự, khả năng cầu Crimea bị tấn công vào giữa tháng 8 là rất cao và có thể không sử dụng tên lửa Mỹ. Vậy quân đội Ukraine có thể dùng vũ khí gì để cho nổ tung cầu Crimea? Đây vẫn sẽ là một câu hỏi lớn đối với Nga.