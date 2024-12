Lý do 5 cung hoàng đạo này dễ đánh mất tình yêu nhất

Đôi khi, trong tình cảm, cả hai nên thấu hiểu và tôn trọng những giới hạn của đối phương để xây dựng mối quan hệ bền vững. Dưới đây là những cung hoàng đạo dễ bỏ lỡ hạnh phúc. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Bảo Bình dễ để lỡ mất tình yêu bởi quá mải mê với hội bạn bè đồng chí. Chỉ cần tụ họp anh em bạn bè, họ nhất định sẽ vui quên trời mà bỏ mặc người thương, khiến "nửa kia" cảm thấy lạc lõng và tủi thân vô hạn. Khi bị đối xử thờ ơ như thế, liệu có ai mà chịu đựng nổi?

Bảo Bình dễ để lỡ mất tình yêu bởi quá mải mê với hội bạn bè đồng chí. Ảnh minh họa Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Song Tử được coi là một trong số những cung hoàng đạo cực khéo léo và giỏi ăn nói. Song Tử không dễ dàng yêu ai nhưng một khi đã tìm thấy tình yêu của đời mình thì sẽ vô cùng coi trọng và nâng niu. Người được Song Tử yêu thương sẽ cảm thấy thật may mắn khi luôn được Song Tử lo lắng, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Duy chỉ có một điều khiến họ buồn rầu đó chính là tài ăn nói của Song Tử lại phát huy mọi lúc, mọi nơi và luôn dồn họ vào đường cùng, không lối thoát. Những người sinh ra dưới chòm sao này luôn muốn phân định rạch ròi ai đúng ai sai, ai thắng ai thua và thường thì Song Tử sẽ là người thắng vì người yêu không thể đấu lại cái miệng "lợi hại" của họ. Khi người yêu thể hiện thái độ bất mãn với Song Tử, họ không những không cảm thấy bất thường mà vẫn được đà lấn tới, đồng thời gây ra một cuộc cãi vã không hồi kết. Sự nóng nảy, thiếu kiềm chế trong những cuộc tranh luận như vậy cũng chính là một trong những nguy cơ đẩy tình yêu của Song Tử đến bờ vực tan vỡ. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Có một từ để miêu tả Nhân Mã, đó là những con người không thích sự yên ổn. Họ không thích cảm giác bị trói buộc, quan niệm tình yêu cũng khác so với người bình thường. Nhân Mã mong kiếm được một người giống mình, cùng tự do phóng khoáng theo đuổi cuộc sống thoải mái không giới hạn. Nhưng có mấy ai làm được điều đó, yêu là ràng buộc, là trách nhiệm, nên chính Nhân Mã sẽ là những người hay để lạc mất tình yêu và giữ lại những cuộc chinh phục thế gian hấp dẫn.

Có một từ để miêu tả Nhân Mã, đó là những con người không thích sự yên ổn nên nên chính Nhân Mã sẽ là những người hay để lạc mất tình yêu. Ảnh minh họa Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Song Ngư thường khá rụt rè vì vậy họ thường ở thế bị động trong nhiều phương diện, đặc biệt là tình yêu. Nếu Song Ngư đem lòng thích một ai đó, Song Ngư sẽ chỉ im lặng và không bao giờ tiến đến hay thể hiện điều gì cho đối phương biết. Song Ngư lo sợ hành động chủ động thể hiện tình cảm sẽ khiến đối phương có ấn tượng không hay về mình. Chính bởi sự e dè đó mà họ dễ nảy sinh cảm giác lo sợ, sợ sẽ để mất đối phương vào tay người khác và hàng ngàn những điều lo nghĩ viển vông khác. Chính vì thế nên một khi đã có được tình yêu, Song Ngư sẽ vô cùng coi trọng và sẽ làm mọi cách để chăm sóc và bảo vệ tình yêu của mình. Tuy nhiên cũng chính bởi tâm lý luôn lo sợ đánh mất tình yêu mà Song Ngư trở nên khắt khe và dè chừng với những "vệ tinh" xung quanh người yêu. Chỉ cần người yêu hay những "đối tượng khả nghi" đó có hành động gì dù vô tình hay cố ý làm tổn hại đến chuyện tình cảm, Song Ngư sẽ trở nên vô cùng tức giận và nóng nảy. Chính những lúc như vậy sẽ khiến Song Ngư dần đẩy mình và người yêu xa nhau, đến một thời điểm nào đó tình yêu sẽ bị chết mòn lúc nào mà chính họ cũng không hề hay biết. Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương rất tích cực và cầu tiến, với họ công việc luôn quan trọng hơn tình yêu nên Bạch Dương thường mắc phải sai lầm cơ bản là bỏ mặc không quan tâm đến tâm trạng cảm xúc của đối phương. Quá ích kỷ và chẳng ý thức được tình cảm là phải đến từ hai phía, cho đi cũng sẽ mong được nhận lại nên Bạch Dương sẽ vì chính sự hồn nhiên vô tư của mình mà mất đi người thương mến thật lòng. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Tiền phong