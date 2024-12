Lưu ý phong thủy không thể bỏ qua khi xây nhà hướng Nam

Nhà hướng Nam là hướng đẹp, mùa đông ấm áp còn mùa hè mát mẻ. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những lợi thế mà hướng nhà này mang lại, gia chủ cần lưu ý một số yếu tố phong thủy quan trọng. Lựa chọn hướng bếp phù hợp cho nhà hướng Nam Trong phong thủy, bếp là nơi quyết định đến sự hòa thuận, tài lộc và thịnh vượng của gia đình. Cách xác định hướng bếp là dựa theo hướng lưng của người đứng nấu ăn. Ví dụ, nếu người đứng bếp quay mặt về hướng Bắc, thì hướng bếp là hướng Nam. Với những ngôi nhà hướng Nam , hướng bếp lý tưởng là hướng Đông hoặc Đông Nam. Gia chủ cần tránh đặt bếp hướng Nam hay hướng Bắc. Đặt bếp hướng Nam sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và sự nghiệp của gia đình, bởi vì hướng này trùng với hướng nhà. Còn nếu bếp hướng Bắc sẽ tạo ra xung khắc với hướng nhà, dễ dẫn đến bất hòa và mâu thuẫn trong gia đình. Bên cạnh hướng bếp, vị trí và thiết kế bếp cũng cần được chú trọng. Bếp cần được đặt ở vị trí kín đáo, tránh gió lớn để tụ khí tốt lành. Không nên đặt bếp đối diện với cửa chính hay cửa sổ lớn vì sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Nhà hướng Nam nên đặt bếp hướng Đông hoặc Đông Nam. Ảnh minh họa Ngoài ra, việc thiết kế bếp cần tránh các yếu tố như xà ngang hoặc các vật có góc nhọn. Đặt bếp dưới xà ngang sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ. Còn đặt bếp bên cạnh hoặc đối diện các vật có góc nhọn sẽ gây bất hòa, căng thẳng trong gia đình. Vị trí đặt bàn thờ cho nhà hướng Nam Bàn thờ là nơi thờ cúng, thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nguyên tắc khi đặt bàn thờ là “tọa cát hướng cát”, tức cần chọn vị trí tốt, hướng về phía tốt để đón nhận vượng khí. Đồng thời cần đảm bảo bàn thờ được đặt ở những nơi trang nghiêm, tránh để gần những khu vực ô uế trong nhà và không có vật cản che khuất để đảm bảo sự tôn kính. Khi xây nhà hướng Nam, việc đặt bàn thờ thuận theo các nguyên lý phong thủy sẽ giúp gia đình gặp nhiều may mắn, thành công. Nhà hướng Nam phù hợp với người thuộc Đông tứ trạch. Do đó, hướng đặt bàn thờ tốt thường là hướng Đông theo quan niệm phong thuỷ sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Hoặc hướng Đông Nam giúp tăng cường mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận và thịnh vượng. Tuy nhiên cần lưu ý, việc xác định hướng đặt bàn thờ cho nhà hướng Nam không đơn thuần chỉ dựa vào hướng nhà, mà còn phụ thuộc rất lớn vào tuổi của gia chủ. Mỗi người sinh ra đều mang một bản mệnh riêng, tương ứng với một cung trong bát trạch. Hướng đặt bàn thờ lý tưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào cung mệnh của từng người. Vì vậy, hướng đặt bàn thờ cần phù hợp với tuổi của gia chủ để tạo sự hài hòa và vận khí tốt, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình. Gia chủ có thể tham khảo các chuyên gia phong thủy để chọn được hướng đặt bàn thờ phù hợp nhất với tuổi và bản mệnh của mình. Cây phong thủy cho nhà hướng Nam Mỗi hướng nhà có đặc điểm thời tiết riêng, cây cối cũng có những loại phù hợp và phát triển tốt ở từng hướng khác nhau. Đối với nhà hướng Nam, gia chủ nên trồng cây mai, táo, mận, đào, hoa hồng… Không nên chọn những cây có tán rộng, dễ che mất ánh nắng, bởi hướng Nam không nhận được nhiều ánh mặt trời như hướng Tây, hướng Đông. Chọn được loại cây phong thủy phù hợp cho nhà hướng Nam không chỉ giúp cây dễ sống, phát triển tốt, mang đến không khí trong lành cho căn nhà, mà còn giúp điều hòa năng lượng, tăng cường vận khí cho gia chủ. Theo VietNamNet