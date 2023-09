Lưu Gia Linh đăng video bên Lương Triều Vỹ giữa tin đồn ngoại tình

Theo Sina, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đang có mặt ở Italy. Cả hai kết hợp du lịch và chuyến công tác tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80.

Trên trang cá nhân Instagram, Lưu Gia Linh đăng tải đoạn video ngắn khi hai vợ chồng ngồi du thuyền ngắm cảnh thành phố. Cuối clip, Lương Triều Vỹ xuất hiện ở khung hình và trao đổi với vợ.

Do đoạn clip lồng nhạc, cộng đồng mạng không rõ tài tử nói gì. Một số người nhìn khẩu hình và đoán nam tài tử đang nhắc vợ đội mũ vì ngồi trên thuyền có gió lớn.