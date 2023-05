Lưu Đức Hoa sợ vợ

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn A Day Trip to Luyu: A Big Coffee with a Date, Lưu Đức Hoa cho biết anh không uống rượu trong thời gian dài. Anh tò mò về cảm giác uống cho thật say vì không biết bản thân trông ra sao khi say.

Chia sẻ của Lưu Đức Hoa khiến MC chương trình bất ngờ. Không ai tin ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như nam diễn viên lại không thể uống rượu. Đáp lại, diễn viên Thần bài nói: "Tôi không dám uống. Tôi sợ vợ mắng".

Lưu Đức Hoa cũng cho biết anh là người tửu lượng kém. Những năm 20 tuổi, nam diễn viên từng thử uống rượu nhưng lập tức bị say dù mới uống một ít. "Thành thật mà nói, với tửu lượng như vậy, tốt hơn là không uống", Lưu Đức Hoa chia sẻ.