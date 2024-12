Lướt app hẹn hò để 'phông bạt', chẳng mong tìm được tình yêu đích thực

Trong khi ứng dụng hẹn hò chật vật thu phí yêu đương, nhiều người vẫn duy trì việc sử dụng các app này dù không kỳ vọng quá cao về việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Và không ít người lên app chỉ để 'phông bạt'. Nhiều bạn trẻ vẫn duy trì việc sử dụng các app hẹn hò, dù không kỳ vọng quá cao về việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc - Ảnh: MÂY TRẮNG Mỗi khi rảnh rỗi hay những đêm cuối tuần, Cẩm Thanh (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) thường vào app hẹn hò để tìm bạn nói chuyện. Tốn tiền nâng cấp app hẹn hò vẫn không hài lòng Hằng ngày sau khi đi làm về, tranh thủ ăn uống, tắm rửa, cô nhào lên giường nằm để trút bỏ stress từ công việc bằng cách vào app Tinder (ứng dụng hẹn hò). Thanh tự nhận mình đã ở giai đoạn sau chót của độ tuổi cập kê. Cô nói bây giờ họ hàng ở quê cũng chẳng còn ai muốn mai mối cho mình nữa. "Mấy năm trước tôi còn siêng đi cà phê, nhờ bạn chụp cho những bộ ảnh bắt mắt. Sau đó hí hoáy chỉnh sửa để làm ảnh đại diện trên app hẹn hò", Thanh kể. Bây giờ cô chỉ để hình mèo, hoa lá. Ai tò mò quẹt phải hồ sơ mà match (tương hợp), Thanh sẽ vào chủ động tạo cuộc trò chuyện. Vài năm trước, khi các ứng dụng hẹn hò mới xuất hiện ở Việt Nam, cô và bạn bè đã rất háo hức tải về dùng thử. "Không có cơ hội kiếm người yêu ngoài đời thì trông cậy vào công nghệ, xem có đổi vận không", cô nàng vừa cười vừa nói. Thế nhưng sau hơn một năm sử dụng, tốn không ít tiền nâng cấp tài khoản, cô vẫn không hài lòng. "Tốn nhiều thời gian, công sức, sự đầu tư. Cũng đi gặp mặt hơn chục lần với nhiều người khác nhau nhưng tôi không gặp được người phù hợp". Không tìm được người ưng ý trên app hẹn hò, nhưng Thanh Nguyên (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nói bạn bè của cô có người kết hôn được là nhờ ứng dụng hẹn hò làm mai mối. Dù vậy, Nguyên cho rằng tỉ lệ đi đến hôn nhân rất thấp, vì không phải ai cũng may mắn như vậy. "Bây giờ tôi vẫn để app hẹn hò trong điện thoại, nhưng tắt thông báo. Những lúc thật sự rảnh rỗi tôi mới vào đó xem, trả lời tin nhắn", Nguyên nói. Bản thân cô cũng không còn kỳ vọng vào một tình yêu phép màu nào xảy ra nhờ ứng dụng hẹn hò cả. Bước ra ngoài giao lưu, tìm kiếm người trong mộng thay vì dùng app hẹn hò - Ảnh: MÂY TRẮNG Lên app hẹn hò để "phông bạt" Trong cuộc sống nhiều áp lực, việc trò chuyện với những người lạ, chia sẻ những câu chuyện vui giúp nhiều người giảm căng thẳng và tạo ra những giây phút thư giãn. Thế nhưng với V.T. (26 tuổi), app hẹn hò vừa là nơi "rèn luyện" kỹ năng tán tỉnh, vừa là nơi những mối quan hệ theo kiểu tình một đêm bắt đầu. "Chỉ cần chăm chút hình ảnh, tạo profile (hồ sơ) thả thính một xíu là có thể tìm kiếm đối tác", anh nói. Từng trải qua mối tình một đêm tìm được trên ứng dụng hẹn hò, T. tự nhận không quan tâm quá nhiều đến thông tin người kia. T. nói: "Nhiều người mới dùng app có thể sẽ bị sốc trước những lời gạ tình một đêm thẳng thừng". Trong khi đó, N.H. (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) sử dụng các app hẹn hò sau vài lần thất bại khi "thả thính" ngoài đời. Với H., môi trường mạng là cơ hội dễ dàng để trò chuyện và tìm hiểu người khác mà không phải đối diện với áp lực trực tiếp. "Ban đầu, mình muốn trải nghiệm và tự tin hơn khi nói chuyện với các bạn nữ. Chỉ cần vài ảnh đẹp và một dòng giới thiệu cuốn hút là đã có người tương hợp", anh chia sẻ. Sau vài tháng làm quen, H. nhanh chóng nhận ra rằng các ứng dụng này còn mở ra những mối quan hệ chóng vánh. Anh dễ dàng có được những buổi hẹn hò qua màn hình mà không cần nhiều thông tin cá nhân rõ ràng, chỉ cần đăng ảnh đẹp, ngầu là được. Theo anh, ứng dụng hẹn hò dường như không phải nơi lý tưởng để tìm kiếm tình yêu chân thành. Anh cho rằng càng về sau, những mối quan hệ tìm được trên đây càng nông cạn, chỉ là tạm bợ và "một đêm rồi thôi". Trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, H. cảm thấy mệt mỏi với kiểu mối quan hệ này. Anh muốn có một tình yêu thật sự. "Dùng app hẹn hò thì vui, nhưng vẫn hy vọng sẽ gặp được người đặc biệt cần gặp mà không cần đến ứng dụng", anh trải lòng. Còn V.T. đánh giá các ứng dụng hẹn hò không còn hoàng kim như khi mới ra đời, nhưng khó biến mất. Vì nhu cầu dùng vẫn nhiều, nhưng không nhất thiết phải tìm tình yêu. T. thấy một số người trẻ "phông bạt" hình ảnh trên đó vì nhiều mục đích khác nhau. Nhất là những cô gái làm trong các quán bar, hay dùng chiêu mời người quen qua app lên nơi làm việc để kiếm hoa hồng từ tiền thức ăn, bia rượu. Một số còn sử dụng để mời gọi người theo dõi cho trang cá nhân Facebook, Instagram… "Hình ảnh họ rất bắt mắt. Khi bạn tương hợp, họ sẽ bảo theo dõi họ trên các nền tảng mạng xã hội để trò chuyện qua đó cho an toàn. Nhưng sau đó lặn mất tăm", T. nói. Theo Cẩm Thanh, hạnh phúc rất khó có được từ những mối quan hệ ảo trên mạng. Nếu có cơ hội, nên đầu tư chăm chút những mối quan hệ ngoài đời qua bạn bè, người thân. Nếu chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều trên các app này, có thể dẫn đến việc bị lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Bên cạnh đó, việc nhìn hình ảnh đối phương long lanh rồi so sánh với bản thân có thể gây ra áp lực về ngoại hình và tự ti.