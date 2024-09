Lương Thùy Linh nhận bảo trợ cho 2 em bé mất cha mẹ ở Cao Bằng

Lương Thùy Linh xác nhận bảo trợ kinh phí đến trường cho 2 em nhỏ ở Cao Bằng là: Triệu Thị Phương (SN 2013) và Triệu Kim Thành (SN 2019) kém may mắn vì đã mất cả cha lẫn mẹ. Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh có mặt tại quê nhà Cao Bằng - nơi vừa trải qua thiệt hại nghiêm trọng sau bão Yagi - với nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: gạo, sữa uống, sữa tắm, bánh, các loại thuốc và nhiều sản phẩm cần thiết cung cấp cho đồng bào. Riêng tại huyện Nguyên Bình, địa phương đã tích cực hỗ trợ để hàng hóa được chuyển đến tay những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bên cạnh đó, khi biết thêm thông tin về hoàn cảnh của những em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ tại xã Lũng Lỳ (huyện Nguyên Bình), Lương Thùy Linh đã tìm đến để có thể hỗ trợ thêm kinh phí sinh hoạt đến gia đình các em. Đoàn thiện nguyện của Lương Thùy Linh phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng đưa nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gạo, sữa uống, sữa tắm, bánh, các loại thuốc và nhiều sản phẩm cần thiết cung cấp cho đồng bào khó khăn sau cơn bão Yagi. Tổng giá trị của chuyến hàng lên đến 505.620.000VNĐ. Cũng tại đây, cô vô cùng xót xa khi biết đến 2 em nhỏ Triệu Thị Phương (SN 2013) và Triệu Kim Thành (SN 2019) đã mất cha mẹ. Lương Thùy Linh nhận bảo trợ kinh phí đến trường cho 2 em cho đến lúc 18 tuổi (hỗ trợ 24 triệu đồng cho 2 em/năm) với hy vọng các em có thể tiếp tục con đường học tập. “Trước đó chỉ thấy những hình ảnh, video từ báo đài và những lời mẹ thuật lại, Linh đã chững lại và cảm thấy đau lòng trước khung cảnh hoang tàn tại nơi mà mình đến, Lũng Lỳ chỉ còn đất đá. Không còn nhà, cũng không còn nơi canh tác, đường đến trường đã khó nay còn chông chênh hơn, và xót xa hơn nữa là những người đồng bào tại đây cũng mất đi những người thân yêu của mình. Quan sát và Linh đã nghĩ những thứ mà mình mang đến, có thể bù đắp phần nào thiệt hại về vật chất nhưng làm sao có thể bù đắp về tinh thần. Thương vô cùng!”, nàng hậu gốc Cao Bằng bày tỏ. Chuyến trở về quê hương cứu trợ lần này không chỉ là hoạt động từ thiện thông thường mà còn là lời khẳng định cho tình yêu và trách nhiệm của Lương Thùy Linh đối với mảnh đất nơi cô sinh ra. Lương Thùy Linh nhận bảo trợ đến kinh phí đến trường cho 2 em Triệu Thị Phương (SN2013) và Triệu Kim Thành (SN 2019) kém may mắn vì mất cả cha lẫn mẹ. Ngoài những nhu yếu phẩm cơ bản, Lương Thùy Linh còn mang thêm 200 thùng nước khoáng cùng 300 chiếc áo khoác để hỗ trợ người dân cho những đợt không khí lạnh sắp đến. Khu vực miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh vùng cao như Cao Bằng, thường phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt, do đó những chiếc áo khoác sẽ là món quà vô cùng cần thiết và ý nghĩa đối với người dân nơi đây. Việc này không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trước thời tiết lạnh giá, mà còn là một lời nhắc nhở về sự quan tâm, gắn kết của cộng đồng trong những lúc khó khăn. Những món quà ấm áp này được trao tận tay từng người dân với hy vọng mang đến sự bảo vệ thiết thực nhất cho họ trong mùa đông. Theo Sức khỏe đời sống