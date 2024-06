LUNAS tỏa sáng ở Trung Quốc: Người múa cột mạo hiểm, người gảy đàn tranh điêu luyện

Your browser does not support the video tag.

Mở đầu tiết mục đặc biệt của LUNAS, Huyền Baby tái hiện là màn gảy đàn tranh Việt Nam gây sốt ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, điểm nhấn trong tiết mục chào sân của cô sau nhiều năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Thành viên LUNAS mong muốn thể hiện một trong những nét văn hoá của Việt Nam, nhạc cụ dân tộc khi có cơ hội trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Chưa kịp ngưng ngạc nhiên với sự thể hiện cuốn hút của Huyền Baby, khán giả Trung Quốc tiếp tục được chiêu đãi phần trình diễn vũ đạo nóng bỏng và quyến rũ của Khổng Tú Quỳnh.

Nữ ca sĩ chọn nhảy cùng ghế với nhiều động tác khó nhằn khiến dàn nghệ sĩ Trung Quốc phấn khích và hào hứng. Thành viên KARA, Nicole phản ứng bất ngờ khi theo dõi phần trình diễn cá nhân của Khổng Tú Quỳnh.