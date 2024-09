Luke D và Olew gây bất ngờ với bài hát chữa lành

Hai ca sĩ trẻ Luke D và Olew trở lại với sản phẩm âm nhạc mới "Nếu Mai Mình Già", ca khúc chữa lành dự phủ sóng mùa cưới. Mới đây,Luke D - nghệ sĩ trực thuộc SME (Sony Music Entertainment) chính thức ra mắt MV mới Nếu Mai Mình Già – một bản nhạc đầy cảm xúc được anh kết hợp cùng Olew, người đã tạo nên cơn sốt với ca khúc Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau. Sau lần hợp tác với Đừng Như Thói Quen Olew đã sáng tác riêng bài hát này như một món quà dành tặng Luke D và cả hai quyết định song ca để truyền tải trọn vẹn thông điệp của ca khúc. Ý tưởng của MV Nếu Mai Mình Già bắt nguồn từ câu nói thân thuộc “Yêu đến đầu bạc răng long” – một lời chúc thường dành cho các cặp đôi với hy vọng tình yêu sẽ trường tồn cùng năm tháng. MV khắc họa hình ảnh tình yêu xế chiều, một tình cảm đã đi qua nhiều năm tháng thăng trầm nhưng vẫn tràn đầy ấm áp và lãng mạn. Your browser does not support the video tag.

MV "Nếu Mai Mình Già" Thay vì nhấn mạnh vào sự mất mát, MV chọn cách tôn vinh tình yêu bất diệt của hai con người đã sống bên nhau qua nhiều năm tháng. Tình yêu này không chỉ hiện diện trong hiện tại mà còn như một dòng chảy ngược về quá khứ, kết nối những năm tháng tươi đẹp. Đặc biệt, đoạn cuối MV để lại ấn tượng sâu sắc khi hình ảnh người vợ không còn xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm của hai người, ẩn ý rằng bà đã ra đi nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của người chồng. Olew chia sẻ: “Sau bản song ca “Đừng như thói quen”, tôi nhận ra giữa mình và Luke D có sự đồng điệu không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách chúng tôi cảm nhận và thể hiện cảm xúc. Đó là lý do tôi sáng tác 'Nếu Mai Mình Già' và mong muốn bạn ấy cùng tôi chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng bài hát sẽ là một lời nhắn gửi yêu thương đến những ai tin vào tình yêu chân thành.” Luke D cũng chia sẻ về lý do lựa chọn hợp tác cùng Olew: “Olew có cách truyền tải cảm xúc rất đặc biệt và giọng hát của cô ấy mang lại một sự tươi mới nhưng vẫn đầy sâu lắng. Khi cô ấy gửi cho tôi bản nháp 'Nếu Mai Mình Già,' tôi lập tức biết rằng đây là một dự án mà chúng tôi phải cùng nhau thực hiện. Tôi tin rằng sự kết hợp của chúng tôi sẽ tạo nên một bản nhạc đúng chất “chữa lành’”." Với giai điệu du dương và thông điệp sâu sắc về tình yêu bền vững, MV Nếu Mai Mình Già được dự đoán sẽ trở thành một trong những bản hit nổi bật của mùa cưới cuối năm 2024.