Lucas Tran - Hành trình chinh phục biển lớn với 2 tấm bằng thạc sĩ

Truyền cảm hứng tiếp cận học bổng với góc nhìn khác

Thời gian đầu trải nghiệm cuộc sống du học sinh, Lực thoạt đầu cảm thấy hoang mang với quyết định du học trời Âu bởi lẽ trở ngại về ngoại ngữ và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, không đầu hàng trước khó khăn, anh nhanh chóng tham gia các hoạt động và chương trình trao đổi để làm giàu thêm cuộc sống du học sinh.

Lucas Trần tích cực săn lùng các quỹ học bổng và tham gia chương trình trao đổi sinh viên.

Lực vinh dự nhận được các suất học bổng ngắn hạn, tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường. Bộ sưu tập học bổng của anh chàng trở nên đồ sộ hơn với những thành tích ưu tú như: Shanghai University of Finance & Economic (Thượng Hải - Trung Quốc), University of Cambridge (United Kingdom - Anh), TUM School of Management (Germany - Đức), Volunteer Summer Camp.