Luật sư môi giới hối lộ tại trung tâm pháp y

Chiều 27/4, lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bá Nhật (65 tuổi) và Hà Trần Vũ (32 tuổi), đều trú TP Quảng Ngãi. Bị can Nhật bị bắt để điều tra tội Môi giới hối lộ, bị can Vũ bị cáo buộc có hành vi Đưa hối lộ.