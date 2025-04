Luật nhân quả không chừa một ai

Shin Min Ah có bước chuyển mình mạnh mẽ sau những vai diễn ngọt ngào, dịu dàng trong Hometown Cha Cha Cha (2021), Our Blues (2022), No Gain No Love (2024)... Lần này, nữ diễn viên sinh năm 1984 chọn một nhân vật lớp lang, giàu chiều sâu tâm lý. Đây thực sự là nỗ lực của Shin Min A khi thoát khỏi vùng an toàn để chinh phục những dạng vai phức tạp hơn.

Lee Kwang Soo cũng “lột xác”, thoát khỏi hình ảnh hài hước quen thuộc. Anh trở thành một nhân vật đáng sợ với nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Nhưng ít ai biết được đó chỉ là vỏ bọc nhằm che giấu sự hoảng loạn bên trong.

Phải nói rằng sự xuất hiện của các diễn viên là yếu tố quan trọng, giúp tác phẩm hấp dẫn hơn. Họ phối hợp ăn ý trước ống kính, mỗi người đều là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên câu chuyện lôi cuốn.

Khi ra mắt, Karma nhận được phản hồi tương đối tốt từ khán giả lẫn giới phê bình, với 6.9/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá cốt truyện chặt chẽ, diễn xuất đỉnh cao là yếu tố giúp series trở nên hấp dẫn.

Dẫu vậy, nhịp phim đôi lúc hơi chậm ở giữa các tập. Ngoài sáu nhân vật chính, series giới thiệu một số nhân vật phụ tiềm năng nhưng không được khai thác sâu. Kết phim cũng gây tranh cãi. Cách kịch bản giải quyết vấn đề còn chưa rõ ràng, để lại nhiều cảm giác tiếc nuối.

Nhìn chung, Karma tiếp tục cho thấy các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn rất dồi dào ý tưởng. Dù còn vài điểm trừ, đây vẫn là một series hấp dẫn, đặt ra câu hỏi về bản chất con người và cái giá của tham vọng mù quáng.