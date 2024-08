Luật Căn cước năm 2023: Thủ tục thoáng hơn sau 1 tháng triển khai

Thủ tục cấp Thẻ Căn cước nhanh và tiết kiệm cho người dân khi đến thực hiện. Ảnh: ĐTN CAH Long Thành.

Song song với tiếp nhận trực tiếp, lực lượng Đoàn Thanh niên Công an huyện còn ra quân ngày thứ bảy tình nguyện để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo sự thân thiện hình ảnh công an nhân dân, từng bước triển khai hiệu quả Đề án 06.



Tại Bình Dương, lực lượng Công an TP. Thuận An cũng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, hết lòng vì nhân dân phục vụ, nhất là với trẻ nhỏ khi làm căn cước.