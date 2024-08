Lừa đảo trực tuyến biến tướng tinh vi, người dùng cần cẩn trọng gấp bội phần

Muôn kiểu lừa đảo trực tuyến



Đó là ghi nhận trên hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông khi trong một tháng vừa qua khi đã ngăn chặn hơn 2.000 trang web lừa đảo.



Ngoài những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nguy cơ lừa đảo trên các link độc hại cũng gây tác động lớn khi người dùng bất cẩn tin tưởng vào kết quả tìm kiếm thông tin tin cậy.



Theo đó, những vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi qua đường link giả mạo đang gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều người mất tài sản chỉ sau vài thao tác đơn giản.



Đáng lưu ý, trong thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an các địa phương xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



Những vụ án này thường do các đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan, kết hợp với một số cá nhân người Việt Nam tại Myanmar, Philippines và Campuchia thực hiện, gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng, khiến nhiều người trở thành nạn nhân.