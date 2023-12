Lừa đảo nở rộ tại Việt Nam do lộ lọt dữ liệu cá nhân

Lộ lọt dữ liệu khiến người dân bị lừa đảo, mất tiền oan

Dữ liệu cá nhân đang là vấn đề nóng hiện nay. Việc mất thông tin cá nhân có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, tại sự kiện Ngày An toàn thông tin 2023 (diễn ra tại Hà Nội ngày 30/11), các chuyên gia đã cùng nhau chia sẻ nhiều góc nhìn đối với vấn đề bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân.

Theo ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), tuy rất khó ước tính chính xác nhưng lượng người dùng bị lừa đảo ở nước ta hiện có thể chiếm đến 0,5% dân số.

Chuyên gia của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cho rằng, 100% vụ lừa đảo thành công là do kẻ xấu đã thu thập được thông tin cá nhân của nạn nhân. Do đó, việc bảo vệ thông tin cá nhân giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết.