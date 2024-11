Lừa cung cấp dịch vụ giám sát tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa cung cấp dịch vụ đọc trộm tin nhắn, giám sát tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản là 1 trong 3 chiêu lừa phổ biến tuần qua, vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo tới người dân. Theo Cục An toàn thông tin, các hình thức lừa đảo trực tuyến vẫn đang liên tục gia tăng, và mục tiêu cuối cùng của các đối tượng luôn là chiếm đoạt tài sản. Dưới đây là 3 chiêu lừa được các đối tượng sử dụng nhiều trên không gian mạng Việt Nam từ ngày 18/11 đến 24/11: Lừa đảo mạo danh các đơn vị tổ chức sự kiện, cuộc thi Lợi dụng hàng loạt sự kiện, hoạt động diễn ra vào các tháng cuối năm, gần đây, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các cuộc thi, chương trình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chung của các đối tượng là sao chép hình ảnh, nội dung, video… trên website chính thống của sự kiện, cuộc thi và đăng tải trên fanpage giả mạo để tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng dẫn dụ người có nhu cầu tham gia sự kiện, chương trình chuyển sang dùng Telegram để đăng ký, xét duyệt hồ sơ. Trong quá trình này, để hoàn tất thủ tục xét duyệt hồ sơ, đối tượng lừa đảo yêu cầu người đăng ký thực hiện nhiệm vụ đánh giá và mua trang phục bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Sau khi người dân chốt nhiều đơn hàng với số tiền lớn hơn, đối tượng đưa ra nhiều lý do như cú pháp soạn tin bị sai, hệ thống bị lỗi… để từ chối trả tiền gốc. Kẻ lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thêm tiền để xác minh đơn hàng, bảo lưu tài khoản. Đến khi nạn nhân hết tiền để chuyển hoặc phát hiện bị lừa, đối tượng sẽ chặn liên lạc. Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác khi tiếp nhận thông tin về các sự kiện, cuộc thi qua mạng xã hội; xác minh rõ danh tính của đơn vị tổ chức trước khi tham gia; không làm theo hướng dẫn của đối tượng; không cung cấp thông tin cá nhân; và tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc Mạo danh Bộ LĐTB&XH để lừa người muốn đi nước ngoài làm việc Gần đây, một số đối tượng đã mạo danh Bộ LĐTB&XH và Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người muốn đi nước ngoài làm việc. Cụ thể, các đối tượng lập fanpage có tên ‘Trung tâm tư vấn việc làm ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội’, ‘Tư vấn XKLĐ - Asian’, mạo danh là trang thông tin của Bộ LĐ-TB&XH. Để tạo dựng lòng tin hòng dụ dỗ người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, đối tượng lừa đảo còn giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, đăng tải nội dung kèm hình ảnh lãnh đạo Bộ LĐTB&XH làm việc với đối tác nước ngoài trên fanpage, website giả mạo. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động cần cẩn trọng trước các tổ chức chào mời trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu, đối chiếu thông tin về đơn vị quảng cáo trên mạng với danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, được đăng tải trên trang dolab.gov.vn của Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐTB&XH. Đồng thời, rà soát kỹ nội dung trên hợp đồng dịch vụ giữa các bên trước khi ký kết. Cảnh giác với dịch vụ đọc trộm tin nhắn, giám sát tài khoản mạng xã hội Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều quảng cáo về dịch vụ đọc trộm tin nhắn, giám sát tài khoản mạng xã hội. Dù không phải là hình thức lừa đảo mới, song vẫn có nhiều người dùng ‘sập bẫy’. Các đối tượng lừa đảo liên hệ, cung cấp cho người có nhu cầu thông tin về các gói dịch vụ đọc trộm tin nhắn, theo dõi tài khoản mạng xã hội của người khác, cùng số tài khoản để chuyển phí dịch vụ. Sau khi nạn nhân chuyển trước phí dịch vụ, đối tượng sẽ chặn liên lạc. Khuyến nghị người dân không nên tin tưởng sản phẩm, dịch vụ không rõ nguồn gốc trên mạng, Cục An toàn thông tin cũng chỉ rõ: Đọc trộm tin nhắn là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Vì thế, người dân không nên dùng dịch vụ hoặc ứng dụng có mục đích xâm phạm quyền riêng tư. Người dùng cũng không nên tải ứng dụng từ nguồn không chính thống; cần sử dụng phần mềm bảo mật để quét, phát hiện các phần mềm độc hại có thể đang theo dõi thiết bị; thường xuyên thay đổi mật khẩu email, tài khoản mạng xã hội và sử dụng xác thực 2 yếu tố để tăng cường bảo mật.