Lũ lên nhanh, nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi phải di dời khẩn cấp

Lũ trên sông Trà Câu ở tỉnh Quảng Ngãi lên rất nhanh, gây ngập nhiều khu vực thuộc thị xã Đức Phổ. Chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp nhiều hộ dân. Ngày 24/11, ông Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết tại Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn nên nước sông Trà Câu có thể vượt mức báo động 3. Với mực nước lũ này sẽ có thêm nhiều khu vực trũng thấp của thị xã Đức Phổ bị ngập. Từ đêm 23/11, mưa lớn trên địa bàn khiến nước sông dâng cao. Trong đó, sông Trà Câu xuất hiện lũ trên báo động 3, gây ngập nhiều nhà dân ở thị xã Đức Phổ. Ông Lê Duy Bảo, Chủ tịch UBND phường Phổ Minh, cho biết nước lũ sông Trà Câu dâng cao làm 70 nhà dân ở tổ dân phố 1 ngập từ 30cm đến 60cm. Trong số này có một số ngôi nhà nằm sát bờ sông bị ngập hơn 1m. Nước lũ trên sông Trà Câu làm ngập khoảng 70 căn nhà tại thị xã Đức Phổ (Ảnh: Quốc Triều). "Có 4 nhà dân ngập hơn 1m. Nước lũ tiếp tục dâng cao nên chính quyền địa phương đã di dời những hộ dân này đến nơi an toàn. Lực lượng phòng chống lụt bão luôn sẵn sàng để di dời dân nếu nước lũ trên sông Trà Câu tiếp tục dâng cao", ông Bảo chia sẻ. Nước lũ trên sông Trà Câu còn làm ngập tuyến quốc lộ 1A qua thị xã Đức Phổ, khiến kè sông Trà Câu sạt lở khoảng 15m. Quốc lộ 1A qua thị xã Đức Phổ bị ngập (Ảnh: Quốc Triều). Trước tình hình này, UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nhằm chủ động ứng phó. "Thị xã Đức Phổ đã sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng di dời người dân vùng ngập đến nơi an toàn", ông Sang nói. Lực lượng phòng chống thiên tai thị xã Đức Phổ sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn (Ảnh: Quốc Triều). Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, lũ trên sông Trà Câu đang dao động ở mức cao và có xu thế gần đạt đỉnh. Hồi 13h ngày 24/11, mực nước trên sông Trà Câu đạt 6,18m - trên mức báo động 3 khoảng 0,68m. Lũ trên sông Trà Câu duy trì trên mức báo động 3 có thể gây ngập nhiều khu vực ở hạ lưu như phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh thuộc thị xã Đức Phổ.