Lọt top điểm đến được khách hàng ưa thích, du lịch Đà Nẵng 30/4 có gì hấp dẫn?

Đón khách dịp nghỉ lễ và suốt mùa hè này, nhiều khách sạn tại Đà Nẵng đang dành tặng du khách những đặc quyền tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao và cơ hội miễn phí khám phá Công viên Chủ đề hàng đầu Châu Á Sun World Ba Na Hills.

Nếu chọn gói nghỉ từ 2 đêm, với chi phí 6.000.000 đồng Net tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River bên sông Hàn thơ mộng, du khách sẽ được tặng 2 vé cáp treo Bà Nà Hills cùng 2 thẻ Wow Pass, loại thẻ giúp nhanh chóng lên cáp treo mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Ưu đãi tương tự cũng được áp dụng tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Mỹ An - Premier Village Danang Resort. Theo đó, khách nghỉ từ 2 đêm tại Premier Village Danang Resort sẽ được miễn phí vé cáp treo Bà Nà và thẻ Wow Pass để có thể nhanh chóng trải nghiệm miền tiên cảnh. Giá đặt phòng tại Premier Village Danang Resort từ 10.030.000 VNĐ++/đêm, áp dụng cho du khách đặt phòng thời điểm từ 20/3 đến hết 30/12. Chương trình ưu đãi dành cho khách đặt villa 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và 4 phòng ngủ.

Dịp 30/4, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sẽ tung ra nhiều chương trình hấp dẫn.

Cụ thể, gói "Pool party BBQ on us" với giá từ 140.000.000 triệu đồng/villa/đêm, trải nghiệm không gian đẳng cấp của hạng phòng villa 4 phòng ngủ với hồ bơi riêng mới ra mắt, gồm toàn bộ dịch vụ trọn gói đặc quyền của biệt thự như quản gia riêng, điểm tâm hàng ngày tại nhà hàng Citron hay Club InterContinental Lounge, miễn phí BBQ trưa và tối bên bể bơi cho 8 người lớn và 4 trẻ em. Gói "Pamper Me!" từ 15.000.000 đồng/phòng/đêm, gồm trọn gói các dịch vụ phòng lưu trú cho 2 người lớn bao gồm bữa sáng, hai gói massage trị liệu toàn thân 60 phút tại Mi Sol Spa, liệu trình chăm sóc móng cho mỗi khách tại Bastien Gonzalez Studio, chăm sóc sức khỏe tại lớp yoga, kick-boxing, thái cực quyền, ưu đãi sử dụng bể bơi và trung tâm thể hình.

Nếu có một điểm đến hội tụ đa dạng nhất các trải nghiệm từ núi, rừng cho đến biển khơi, với tưng bừng các lễ hội và ngập tràn ưu đãi hấp dẫn, thì chỉ có thể là Đà Nẵng mà thôi. Có lẽ đó là lý do mà thành phố sông Hàn luôn nằm trong tốp các điểm đến không chỉ hấp dẫn với du khách Việt mà còn với du khách toàn cầu.