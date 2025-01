Lốp xe ô tô bị phồng: Nguyên nhân và cách khắc phục

Lốp xe bị phồng là một trong những hiện tượng nguy hiểm, có thể gây mất an toàn khi ô tô di chuyển ở tốc độ cao. Lốp xe là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành như đánh lái, bám đường, phanh...Lốp xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên thường xuyên phải đối diện với nguy cơ hư hỏng như rạn nứt, phồng...Khi lốp xe bị phồng (hay bị phù), người dùng sẽ cảm thấy rung lắc, mất cân bằng khi di chuyển. Nguyên nhân khiến lốp xe bị phù Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lốp xe bị phồng, nhưng phổ biến nhất là thường xuyên lái xe trên điều kiện mặt đường xấu, gồ ghề. Khi phải tiếp xúc với mặt đường nhiều ổ gà, sỏi, đá...lốp xe dễ bị phù nhất. Do đó, nên hạn chế lái xe trên dạng địa hình này. Nếu buộc phải di chuyển nên lái xe chậm và cẩn thận. Chở quá tải cũng là nguyên nhân khiến lốp xe bị phồng. Khi chở quá tải, lốp xe phải chịu thêm nhiều áp lực, dẫn đến hiện tượng phồng lốp. Một nguyên nhân khác khá phổ biến khiến lốp xe bị phù là lái xe va chạm lề đường. Khi va chạm với lề đường ở tốc độ cao nhiều lần, lớp bên trong lốp hư hại, gây hiện tượng phồng lốp. Lốp xe phồng có thể gây nổ lốp. (Ảnh minh họa) Lốp xe bị xẹp trong một thời gian dài cũng khiến lốp xe bị phồng. Lái xe khi lốp xẹp sẽ khiến cho vành xe cọ xát với lốp, từ đó làm hỏng lớp trong cùng của lốp xe, gây hiện tượng phồng lốp. Vá lốp không chuẩn sẽ tạo điều kiện để nước, bùn, đất, hóa chất vào trong lốp, gây ra hiện tượng phồng lốp. Làm gì khi lốp xe bị phồng? Lốp xe ô tô bị phồng tiềm ẩn những mối nguy hiểm, nghiêm trọng nhất là nổ lốp. Vì vậy, nếu phát hiện lốp phồng khi đang di chuyển trên đường, cần điều khiển xe ở tốc độ vừa phải, hạn chế va chạm với chướng ngại vật. Sau đó nên đưa xe tới trung tâm sửa chữa uy tín để khắc phục lỗi sớm nhất có thể. Trường hợp lốp bị phồng nặng, có thể thay thế bằng lốp dự phòng để đảm bảo an toàn. Cách phòng tránh hiện tượng phồng lốp xe Để hạn chế tình trạng lốp xe bị phồng, người dùng nên hình thành thói quen bảo dưỡng ô tô định kỳ. Việc này không chỉ giúp phát hiện lốp bị phù mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Hãy đảm bảo áp suất lốp xe luôn trong tiêu chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, hãy hạn chế di chuyển trên những đoạn đường nhiều ổ gà, sỏi, đá...nhằm giảm tình trạng hình thành bong bóng trong lốp xe. Chú ý cẩn thận hơn trong các tình huống di chuyển sát lề đường, tránh đỗ xe dưới trời nắng quá lâu... Minh Phương(tổng hợp)