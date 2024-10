Ô tô điện có trọng lượng nặng hơn xe chạy xăng, dầu cùng phân khúc, vì vậy lốp xe điện cũng phải thay đổi để phù hợp. Sự khác biệt rõ nhất giữa ô tô điện và ô tô chạy xăng, dầu truyền thống là khối lượng, trong đó bộ phận vô cùng quan trọng của xe điện là pin, bộ phận này làm tăng 20% trọng lượng xe. Chính vì thế lốp xe được thiết kế cho ô tô điện có cấu trúc chắc chắn hơn nhằm đáp ứng được áp suất gia tăng trong quá trình vận hành. Lốp ô tô điện có gì khác lốp xe thông thường? (Ảnh minh hoạ: Internet) Các nhà sản xuất đã nghiên cứu và thiết kế mẫu lốp xe dùng riêng cho dòng xe điện, sử dụng các thành phần đặc biệt với cấu trúc bên trong có lưới vải và sợi kim loại nhằm mang lại sự ổn định, chắc chắn, giảm thiểu sự biến dạng của lốp. Nếu sử dụng lốp xe của xe chạy xăng, dầu cho xe chạy điện sẽ gây những hạn chế về an toàn, khó kiểm soát, nhất là khi chạy ở tốc độ cao. Lốp dành riêng cho ô tô điện cũng cần phải có khả năng chống chịu đặc biệt, do mô-men xoắn của xe điện rất lớn, có thể tăng tốc ngay khi đạp ga, đòi hỏi lốp xe phải có khả năng chịu được áp lực cao khi xe đang vận hành. Vì vậy lốp xe dành cho ô tô điện đều được phát triển riêng để giúp xe bám đường tốt và tăng khả năng hoạt động tối đa của xe bằng cách giảm lực cản và năng lượng không cần thiết khi vận hành. So với xe dùng động cơ đốt trong, ô tô điện sẽ êm ái và ít tiếng ồn hơn khi đang chạy. Tuy vậy lốp xe vẫn sẽ tạo ra tiếng ồn khi di chuyển do sự ma sát với mặt đường, vì vậy lốp xe điện có các hợp chất đặc biệt giúp hạn chế tiếng ồn, âm thanh khi tiếp xúc với mặt đường. Minh Đức