Bất chấp hoàn cảnh chiến sự khốc liệt, cộng đồng người Việt tại Odessa, Ukraine không ngừng nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho thế hệ mai sau. Sáng đèn học chữ dưới hầm Cứ vào chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, các lớp học tiếng Việt cho các em nhỏ trong Khu đô thị Làng Sen, Odessa, Ukraine lại sáng đèn. Sự đặc biệt của lớp học là được mở dưới tầng hầm, nơi trú ẩn an toàn của bà con người Việt. Dù là lớp học thời chiến nhưng lớp học rất được các cán bộ Hội người Việt Nam ở Odessa, các phụ huynh quan tâm, sát sao, đầu tư các trang thiết bị đầy đủ từ bàn, ghế, bảng, đồ dùng học tập. Những bộ sách mới cập nhật chương trình mới nhất cũng đã được vận chuyển đến tay các con kịp chào mừng năm học mới. Trong lớp học rộng chừng khoảng 40m2 , các em say sưa học từng chữ cái, đánh vần từng câu thơ, câu ca dao, tục ngữ của dân tộc và người lái đò – cô giáo Đỗ Thị Lan vẫn tận tâm truyền lửa giữ gìn văn hóa dân tộc. Lớp học tiếng Việt dưới hầm trú ẩn ở Odessa (Ukraine). Ảnh: Nguyễn Hùng Được biết, thông qua các lớp học bồi dưỡng online, cô giáo Đỗ Thị Lan vẫn luôn thầm lặng trau dồi kiến thức, tiếp thu kiến thức mới, bắt kịp với sự thay đổi của các chương trình học trong nước, vững tay chèo lái con đò cho các em có khả năng đọc viết, giao tiếp bằng tiếng Việt. Ông Nguyễn Văn Hùng, Thư ký Văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Odessa (Ukraine) cho biết, hiện có 500 người Việt đang sinh sống tại Odessa. Cuộc sống trong điều kiện chiến sự có nhiều vất vả nhưng các gia đình người Việt tại đây đều duy trì việc học hành cho con cái. Các cháu vẫn học online tại nhà và học trực tiếp trên lớp. Ông Hùng cho biết, các lớp học Tiếng Việt năm học 2024-2025 có 30 cháu và chia thành 2 lớp với 2 trình độ khác nhau. Lớp cho các cháu chưa biết về tiếng Việt bắt đầu học từ 16h-18h. Lớp các cháu đã biết tiếng Việt bắt đầu học từ 18h-20h. Cô giáo Đỗ Thị Lan. Cô giáo Đỗ Thị Lan chia sẻ: cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì luôn mất điện, mất nước, tiếng còi, tiếng báo động thường xuyên vang lên nhưng các em học dưới tầng hầm cũng rất an toàn. Cô vui và xúc động trong hoàn cảnh chiến tranh cộng đồng người Việt vẫn bám trụ tại thành phố và cho con em đến trường học, đến lớp học tiếng Việt để luôn nhớ về cội nguồn về văn hoá của người Việt Nam. “Sự đồng hành, sự quan tâm của hội, của tất cả bà con đang bám trụ lại và sự ham học hỏi của tất cả các con chính là động lực để tôi tiếp tục vun đắp tình yêu, niềm tự hào với văn hóa Việt Nam cho các thế hệ kế tiếp trong cộng đồng”, cô giáo Lan nói. Lời hứa với quê hương Ông Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Odessa cho biết do tình hình chiến tranh nên lớp học phải hoãn một thời gian để đảm bảo an toàn. Hiện tại, cuộc sống của bà con bám trụ lại vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trước tinh thần hiếu học và mong muốn gắn kết với quê hương Việt Nam, lớp học đã được khai giảng vào tháng 8/2024 trước thềm năm học mới ngay tại hầm trú ẩn của Khu đô thị Làng Sen. Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Odessa cũng cho rằng lớp học tiếng Việt mang ý nghĩa thiết thực vì thực tế có nhiều cháu tốt nghiệp tại Ukraine về nước làm việc rất phát triển vì có tiếng Việt thông thạo. Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc duy trì lớp học Tiếng Việt cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra và lớn lên tại Odessa, Ukraine có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn, tiếp nối và phát huy các truyền thống quý báu của dân tộc, tạo cơ hội cho các bé được học hỏi, giao lưu bằng cả tiếng Việt và tiếng Ukraine. Các thế hệ trẻ kiều bào tại Odessa trong ngày khai giảng lớp tiếng Việt. Ảnh: Nguyễn Hùng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cũng đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt Nam tại Odessa và cô giáo. Trong hoàn cảnh chiến tranh đã nỗ lực hết sức để khai giảng lớp tiếng Việt cho các cháu nhỏ. Vừa đảm bảo cho các cháu học tiếng Việt, biết được văn hoá Việt Nam. Tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa vững chắc cho văn hóa truyền thống. Chính vì thế, trong hoàn cảnh khó khăn của chiến sự, việc duy trì của lớp tiếng Việt tại Ukraine đã mang lại nhiều ý nghĩa cao cả. Nó thể hiện tinh thần luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, gìn giữ truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, đất nước Việt Nam thân yêu. Việc hăng say học tập của cô trò trong lớp tiếng Việt tại Odessa chính là lời hứa với quê hương về việc luôn cố gắng, trau dồi để duy trì truyền thống văn hóa ông cha để lại cũng như giao lưu, kết nối với bạn bè năm châu để khẳng định sự tự hào về những người con gốc Việt.