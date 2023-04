Long An khởi công đường 3.700 tỷ đồng kết nối cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Ngày 21/4, tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công đầu tư xây dựng dự án đường tỉnh 830E. Dự án này do Sở GTVT tỉnh Long An làm chủ đầu tư với kinh phí 3.707 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư xây dựng 1.213 tỷ, vốn giải phóng mặt bằng 2.494 tỷ đồng).

Dự án có chiều dài hơn 9,3km với điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức và điểm cuối tại nút giao với ĐT 830 thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước (Long An). Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2025.