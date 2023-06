Long An 'chốt' ngày khởi công dự án thuộc Vành đai 3 TPHCM

Chiều 26/6, trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Long An, ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, thông tin, dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa phận tỉnh Long An chính thức được khởi công vào sáng 30/6. Địa điểm tại nút giao đường Vành đai 3 kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, nằm trên địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tiếp giáp huyện Bình Chánh (TPHCM).

UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm (Ảnh: Huyền My).