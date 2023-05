Lời xin lỗi của người dùng can nước mắm lừa tiền bé trai ở TPHCM

Nói chuyện với gia đình chị H., người đàn ông trần tình do nhầm lẫn nên xin lỗi, trả lại tiền và xin lại can nước mắm. Người này cũng mong gia đình chị H. bỏ qua mọi chuyện, nếu không công an sẽ mời ông lên làm việc.

"Trời ơi, hôm qua chú đưa lộn chứ không phải là chú đi lừa. Nếu lừa sao chú dám ghé đây…", người đàn ông giải thích.