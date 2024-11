Lợi và hại khi uống cà phê hòa tan

Một tách cà phê hòa tan hàng ngày mặc dù có thể tiện lợi, nhưng nó cũng có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Nên uống cà phê ở mức độ vừa phải vì uống quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ như lo lắng. Đồ họa: Linh Trang Cà phê hòa tan có lợi ích gì? Cà phê hòa tan có thời hạn sử dụng dài hơn đáng kể so với sản phẩm pha mới. Bên cạnh đó, cà phê hòa tan chứa hàm lượng caffeine thấp và mức độ axit thấp hơn khi so sánh với các lựa chọn pha chế truyền thống. Caffeine, một thành phần chính của cà phê hòa tan, đã được biết đến rộng rãi vì có thể tăng cường chức năng não, cải thiện sự tỉnh táo và nâng cao tâm trạng. Những người uống cà phê hàng ngày ít nhất một cốc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 11% so với những người không uống cà phê. Điều này do một số hợp chất trong cà phê, đặc biệt là axit chlorogenic, có công dụng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể bạn có thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để điều chỉnh lượng đường trong máu.Tác dụng phụ của cà phê hòa tan Chuyên gia cho biết, điều quan trọng cần lưu ý là có một số tác dụng phụ của việc hấp thụ quá nhiều caffeine như lo lắng, mất ngủ và các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, các phương pháp tạo ra cà phê hòa tan đôi khi có thể làm mất đi một số chất dinh dưỡng tự nhiên của cà phê. Lưu ý: Nên sử dụng cà phê hòa tan một cách điều độ và uống ở mức độ vừa phải để đảm bảo không gây hại tới sức khỏe.