Lời thú nhận của thiếu niên đăng tin 'mẹ sát hại 2 con trục lợi bảo hiểm'

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam gọi hỏi, mời N.B.H. lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an cung cấp, N.B.H. đã thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nêu trên. Người này cho biết, do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang và tự nguyện gỡ bỏ những tin bài vi phạm.

Như VietNamNet đưa tin, trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh Công an Quảng Nam đến nhà một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam làm việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.

Theo thông tin lan truyền, người phụ nữ được cho tên là T.T.T.N., có 4 con, người này mua bảo hiểm nhân thọ cho các con và đã có hành vi sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm.

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ việc này (2 cháu bé tử vong - PV) đã diễn ra từ lâu, chưa thể xác nhận là vụ án "mẹ giết con".