Lợi thế của vắc-xin 6 trong 1 ba mẹ nên biết

Từ giai đoạn đầu đời, trẻ cần tiêm nhiều loại vắc xin để trang bị tấm áo giáp vững chắc chống lại các mầm bệnh. Trong đó vắc xin 6 trong 1 có nhiều lợi thế, phòng được nhiều bệnh nhất trong một mũi tiêm. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch non yếu, sức chống chọi với các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài kém. Trong khi đó, các loại virus, vi khuẩn gây bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do Hib có thể tấn công trẻ khi chưa có kháng thể bảo vệ từ vắc xin. Trẻ mắc bệnh có thể gặp biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần.

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch non nớt, tiêm vắc xin là cách trang bị tấm áo giáp vững chắc bảo vệ bé. Ảnh minh họa: Ảnh minh hoạ: Freepik Hiện Việt Nam có một số loại vắc xin phối hợp nhiều thành phần trong cùng một mũi tiêm tăng cơ hội cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và tránh bỏ sót các mũi. Trong đó, vắc xin 6 trong 1 phối hợp phòng 6 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do Hib chỉ trong 1 mũi tiêm. Vắc xin 6 trong 1 không chứa bất kỳ vi khuẩn hoặc virus sống nào nên không thể gây bệnh nhưng vẫn kích thích cơ thể sinh kháng thể chống lại mầm bệnh thật tấn công. Vắc-xin phối hợp 6 trong 1 được nghiên cứu và tin dùng trên nhiều quốc gia, an toàn và hiệu quả bảo vệ các bệnh trong cùng một mũi tiêm. Điểm đặc biệt của vắc xin 6 trong 1 là chứa thành phần ho gà vô bào tức các thành phần chọn lọc của vi khuẩn để kích thích đáp ứng miễn dịch, do đó trẻ sẽ ít gặp các phản ứng tại chỗ sau chủng ngừa như sưng, đau, sốt hơn so với vắc xin có thành phần ho gà toàn tế bào chứa toàn thân vi khuẩn đã bị bất hoạt.

Vắc xin phối hợp 6 trong 1 phòng ngừa hiệu quả cùng lúc 6 bệnh nguy hiểm trong 1 mũi tiêm. Ảnh minh họa: Shutterstock Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vắc xin có hiệu quả 96,7% phòng 6 bệnh lý do bạch hầu, ho gà, Hemophilus influenza tuýp b (Hib), bại liệt, viêm gan B khi tiêm hoàn thành 3 mũi cơ bản và lên đến 98,5% sau khi hoàn thành liều tiêm nhắc lại (mũi 4) bất kể lịch tiêm ngừa liều cơ bản trước đó. Vắc xin 6 trong 1 phối hợp là vắc xin phòng được 6 bệnh trong 1 mũi tiêm giúp trẻ giảm số lần tiêm, tránh bỏ sót lịch tiêm chủng, tiết kiệm thời gian di chuyển đến điểm tiêm, chi phí đi lại cho bố mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần tiêm đầy đủ 4 mũi vắc xin 6 trong 1 theo các mốc cụ thể như sau: - Mũi 1: khi trẻ 2 tháng tuổi (sớm nhất là 6 tuần tuổi) - Mũi 2: khi trẻ 3 tháng tuổi - Mũi 3: khi trẻ 4 tháng tuổi - Mũi 4: khi trẻ được 16-18 tháng tuổi Các phụ huynh nên tiêm đầy đủ 4 mũi, đúng lịch cho con và hoàn thành phác đồ tiêm chủng trước 2 tuổi vì sau độ tuổi này trẻ không tiêm được vắc xin này nữa.

Phụ huynh đưa trẻ tiêm vắc xin 6 trong 1 phòng bệnh. Ảnh: Hoàng Linh Tại Việt Nam, vắc xin 6 trong 1 có hai loại gồm loại vắc xin ở dạng pha sẵn, loại sẽ qua bước pha hồi chỉnh trước khi tiêm. Hai loại vắc xin đều có lịch tiêm, hiệu quả và độ an toàn như nhau. Hiện vắc xin 6 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng dịch vụ, chưa có ở chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiêm vắc xin đủ liều, đúng lịch là cách cha mẹ đồng hành, bảo vệ sức khỏe của con ngay từ những năm tháng đầu đời. Tiêm ngay mũi đầu tiên khi đủ 2 tháng tuổi (sớm nhất là 6 tuần tuổi) là cách cha mẹ quan tâm và tăng cường hệ miễn dịch vốn mỏng manh non yếu của con. Chuyên gia khuyến cáo trẻ cần tiêm đủ phác đồ, đúng lịch tiêm, không nên bỏ qua các mũi tiêm nhắc để con được bảo vệ trọn vẹn. Ngoài ra, hiện có nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác có thể phòng ngừa bằng vắc xin, ba mẹ nên hỏi bác sĩ để được tư vấn chủng ngừa đầy đủ cho con. Theo VNN