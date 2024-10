Lợi thế bất ngờ của ông Trump trước bà Harris tại 7 bang chiến địa

Với cách biệt lên tới 2 con số, cử tri ở các bang chiến địa ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhiều hơn ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris khi nói đến việc giải quyết các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Cách biệt lên tới 2 con số Theo cuộc thăm dò mới nhất của WSJ tại 7 bang chiến trường, cựu Tổng thống Donald Trump có lợi thế hơn Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris trong vấn đề đối ngoại, đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông hiện nay. Cụ thể, với câu hỏi ai có khả năng giải quyết xung đột Nga-Ukraine tốt hơn, tỷ lệ cử tri lựa chọn ông Trump là 50% và bà Harris là 39%. Với câu hỏi tương tự về cuộc chiến Israel-Hamas, tỷ lệ ủng hộ lần lượt với ông Trump và bà Harris là 48% và 33%, cách biệt tới 15 điểm phần trăm. Khảo sát mới nhất của WSJ cho thấy ông Trump và bà Harris có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 bang chiến địa nhưng cựu Tổng thống có lợi thế lớn hơn đối thủ trong vấn đề đối ngoại. Ảnh: WSJ Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 28/9 đến 8/10 và khảo sát tổng cộng 2.100 cử tri về mỗi câu hỏi liên quan tới Israel và Ukraine, với biên độ sai số là 2,1 điểm phần trăm. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nhấn mạnh, nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng là thời kỳ tương đối hòa bình trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống cũng tuyên bố ông có thể giải quyết cả 2 cuộc xung đột một cách nhanh chóng nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Sự ủng hộ đối với ông Trump cả trong vấn đề Ukraine và Trung Đông một phần là nhờ vào các cử tri độc lập. Gần một nửa trong số họ cho rằng cựu Tổng thống sẽ xử lý tốt hơn cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong khi chỉ khoảng 1/3 ủng hộ bà Harris. Về cuộc chiến Israel-Hamas, 43% cử tri độc lập đánh giá ông Trump tốt hơn trong khi chỉ 26% ủng hộ bà Harris. David Lee, một nhà thăm dò ý kiến ​​cho đảng Cộng hòa, cho biết, trong thời gian ông Trump làm tổng thống, Iran, hoặc các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn, đã phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông và Nga được đánh giá là có hành động gây hấn hơn chống lại Mỹ và các đồng minh của Washington trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở giai đoạn đó, không có cuộc xung đột nào xảy ra ở mức độ tương đương với xung đột ở Ukraine và Trung Đông hiện nay. Sự thay đổi của cử tri Dân chủ và Cộng hòa Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể tác động sâu sắc đến 2 cuộc xung đột nói trên do những khác biệt lớn giữa ông Trump và bà Harris về cách giải quyết. Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine và phản đối việc gửi thêm viện trợ quân sự cũng như tài chính cho Kiev. Ông nhiều lần chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà ông đã gặp vào tháng trước. Trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 10/9 với bà Harris, ông Trump từ chối nói rằng liệu chiến thắng của Ukraine có phải là vì lợi ích của Mỹ hay không. Kế hoạch hòa bình do người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance, đưa ra cho rằng Nga nên giữ lãnh thổ mà họ đã chiếm được và Ukraine sẽ bị cấm gia nhập NATO. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã chi hơn 100 tỷ USD viện trợ bao gồm cả vũ khí cho Ukraine. Bà Harris đã nhiều lần khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cũng đã nhiều lần gặp Tổng thống Zelensky. Leon Ferenti, một quản trị viên viện dưỡng lão tại Cartersville, Georgia, cho biết việc tiếp tục ủng hộ Ukraine là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của ông với tư cách là một cử tri và ông có kế hoạch bỏ phiếu cho bà Harris một phần vì không thích lập trường của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. “Tôi không nghĩ ông ấy ủng hộ Ukraine”, Ferenti, 45 tuổi, một cử tri Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016 và Joe Biden vào năm 2020, cho biết. “Tôi nghĩ ông ấy và ông Putin thân thiết hơn nhiều so với những gì ông ấy thể hiện”, Ferenti nói thêm. Ông Ferenti tin rằng bà Harris “nói chung là một người hợp lý hơn” và sẽ điều hành tốt hơn trong bối cảnh có nhiều sự kiện hỗn loạn ở nước ngoài. Cả bà Harris và ông Trump đều ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas, nhưng 2 người có cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông. Trong khi ủng hộ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel, bà Harris cũng nhấn mạnh đến việc cần phải ngừng bắn ở Gaza và Lebanon. Ông Trump không nói nhiều về quan điểm của ông với cuộc chiến ở Trung Đông nhưng cựu Tổng thống kêu gọi Israel “kết thúc những gì họ đã bắt đầu”. Quan điểm chung của cựu Tổng thống về việc thu hẹp sự can dự của Mỹ ở nước ngoài được các cử tri đồng tình, bao gồm cả Ruby Zolnier, một cử tri đảng Dân chủ ở Pennsylvania đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton vào năm 2016 nhưng đang nghiêng về việc bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới. “Ông ấy là ứng cử viên phản chiến. Tôi biết ông ấy phản đối số tiền mà chúng ta đang chi cho các cuộc xung đột ở nước ngoài, và ông ấy nói rằng ông ấy muốn chấm dứt sự chết chóc, điều đó nghe rất thú vị”, ông Zolnier cho biết. Đối ngoại không phải là ưu tiên hàng đầu Michael Bocian, nhà thăm dò dư luận cho đảng Dân chủ cho biết mặc dù các cuộc xung đột thường “chiếm sóng” trên các bản tin, nhưng đó không phải là những gì cử tri Mỹ quan tâm nhất. “Cuộc bầu cử này không thể được xác định theo lập trường chính sách đối ngoại của mỗi ứng viên”, ông Bocian nói. Kết quả thăm dò của WSJ công bố ngày 11/10 cho thấy cử tri Mỹ vẫn coi kinh tế là vấn đề quan trọng nhất khi họ lựa chọn ứng cử viên tổng thống, tiếp theo là nhập cư và an ninh biên giới. Nhiều cử tri ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư, trong khi nhiều người tin tưởng bà Harris sẽ làm tốt hơn trong vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe. Mặc dù chính sách đối ngoại không phải là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ, nhưng tổng thống tiếp theo vẫn phải thừa hưởng các cuộc xung đột chưa có hồi kết rõ ràng trong khi cử tri Mỹ hiện chia rẽ quan điểm về sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột đó. Do vậy, câu hỏi ứng cử viên nào có thể giải quyết tốt hơn các cuộc xung đột trên thế giới vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Về sự ủng hộ nói chung, bà Harris và ông Trump có tỉ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 tiểu bang chiến trường có thể quyết định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Bà Harris hiện đang dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan trong khi ông Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 có tỉ lệ ủng hộ ngang nhau ở Bắc Carolina và Wisconsin. Kết quả khảo sát mới nhất cũng như các cuộc thăm dò dư luận trước đâu cho thấy, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ phụ thuộc vào một số ít cử tri, mà nhiều khả năng là tập trung vào khoảng 6% đang dao động, chưa đưa ra lựa chọn. Nói cách khác, bất cứ ứng viên nào giành chiến thắng cũng sẽ không tạo ra cách biệt lớn với đối thủ trong kết quả bỏ phiếu ở 7 bang chiến địa.