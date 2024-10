Lối sống ngược đời của GenZ: Ngủ ngày cày đêm, chỉ nhận công việc tự do

Quen với lối sống ngủ ngày cày đêm, nhiều GenZ lựa chọn công việc tự do thay vì đầu quân cho công ty nào đó để được thoải mái làm việc theo giờ giấc mình thích. Với người bình thường, 21h là thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ngủ nhưng với Nguyễn Huyền Trang (SN 2001, Hà Nội) đây mới là lúc bắt đầu công việc trong ngày. Đã tốt nghiệp 1 năm nhưng Trang vẫn giữ nếp sinh hoạt như thời sinh viên, dồn hết các việc quan trọng vào ban đêm, dành thời gian ban ngày để ngủ bù. "Khi còn đi học, em đã quen việc thức đêm làm tiểu luận. Những ngày không có bài vở, em thức xem phim hoặc chơi game đến 4-5h sáng mới ngủ", do học theo tín chỉ nên cô bạn được lựa chọn các môn theo khung giờ chiều để sáng được ngủ thoả thích. Quen thức đêm, nhiều GenZ không thể làm việc ban ngày. (Ảnh minh hoạ) "Thi thoảng có môn bắt buộc học sáng, em không dậy nổi, gần như hôm nào cũng đi học muộn. Những buổi học sáng là nỗi ám ảnh của em", để đối phó, nhiều hôm Trang quyết tâm thức luôn tới giờ đi học. Tuy nhiên những ngày như vậy khiến Trang mệt mỏi và gần như kiệt sức. Giữ thói quen đó nên đến nay Trang chưa thể xin đi làm ở đâu. Tốt nghiệp bằng Giỏi ngành Quan hệ công chúng, cô gái trẻ từng đầu quân cho một số công ty truyền thông có tiếng nhưng chưa bao giờ trụ quá 2 tháng thử việc. Khó khăn không đến từ công việc vì Trang là người thông minh, nhanh nhẹn, có kiến thức chuyên môn ổn nhưng không thể đáp ứng yêu cầu về thời gian làm việc. 8h công ty vào làm nhưng giờ này Trang vẫn còn ngái ngủ. Dù đã tập luyện ngủ sớm nhưng cô gái trẻ bất lực. Không còn cách nào khác, Trang chỉ có thể nhận các công việc tự do, nói theo cách của giới trẻ làm freelancer. Trang nhận dựng clip cho các nền tảng mạng xã hội. Công việc này không yêu cầu khắt khe về giờ giấc, chỉ cần trả sản phẩm đúng hẹn, do vậy Trang thoải mái sắp xếp làm vào ban đêm sau đó ngủ bù ban ngày. Dù thu nhập hơn 10 triệu đồng/ tháng nhưng Trang vẫn bị gia đình phàn nàn vì tốt nghiệp đại học danh giá nhưng lại làm công việc không ổn định. "Mẹ em nói cứ làm như vậy sẽ bấp bênh, tương lai không biết đi đâu về đâu", Trang tâm sự. Không muốn bị o ép thời gian làm việc Không gặp khó khăn trong lịch trình sinh hoạt nhưng Đỗ Hoàng Minh (SN 1998) quan niệm công việc hiệu quả ra sao chỉ cần nhìn vào chất lượng, không nên bị giới hạn bởi thời gian. "Ngồi làm việc giờ hành chính từ 8h sáng đến 17h chiều em thấy chưa chắc đã hiệu quả. Có những ngày em chỉ dành 2 tiếng ban đêm để lên kế hoạch nhưng nếu làm ban ngày, em phải mất đến 5-6 tiếng", Minh nói. Thừa nhận bản thân thuộc "hội cú đêm" chính hiệu, Minh cho biết làm việc khi trời tối hiệu quả hơn nhiều so với làm việc khi trời sáng. Cũng vì thế, từ khi tốt nghiệp đại học, Minh chỉ gửi CV tới các công ty cho làm việc thoải mái giờ giấc. Gen Z chấp nhận mức lương thấp để làm việc theo giờ mong muốn. (Ảnh minh hoạ) Hiện Minh đang làm cộng tác viên content creator (sáng tạo nội dung) cho một công ty truyền thông. Dù khối lượng công việc lớn nhưng Minh chấp nhận mức lương 6 triệu đồng/tháng vì chỉ có vị trí này thoả mãn điều kiện thời gian của chàng trai trẻ. Trong khi cùng vị trí này nếu làm thời gian hành chính, Minh có thể nhận mức lương cơ bản gấp đôi, thậm chí gấp ba hiện tại Thoải mái về thời gian nhưng phải đánh đổi sức lực và nhận đồng lương không tương xứng, Minh có ý định nghỉ việc để làm freelancer. Anh Kyle Nguyễn (Giám đốc công ty truyền thông 5.0) cho hay, từng gặp nhiều trường hợp sinh viên vừa trường đến xin việc nhưng yêu cầu giờ giấc thoải mái đi đôi mức lương cao. "Với công ty truyền thông, thời gian làm việc linh động thoải mái hơn nhiều so với công ty lĩnh vực khác vì đòi hỏi sự sáng tạo, trẻ trung. Tuy nhiên các nhân sự hiện nay vẫn yêu cầu công ty cho phép làm remote (làm từ xa) hoặc freelance (tự do) để có nhiều thời gian dành cho bản thân", anh Kyle Nguyễn nói. Với góc nhìn của nhà quản lý doanh nghiệp, anh Kyle nhận xét, thói quen làm việc không có nề nếp, thời gian quy củ không thể đem lại hiệu quả tối đa bằng làm việc trực tiếp tại văn phòng. Có những nội dung cần xử lý ngay, cần phối hợp giữa các phòng ban đội nhóm, làm việc online không đáp ứng được nhu cầu công việc. "Sau đại dịch COVID-19, thêm sự phát triển bùng nổ của công nghệ, các bạn trẻ có xu hướng làm việc qua các thiết bị nên thiếu đi sự gắn kết, kết nối với nhau không chỉ trong công việc mà trong cả đời sống", anh Kyle Nguyễn khuyên các bạn trẻ nên thay đổi tư duy, hướng tới mục đích xa hơn là phát triển bản thân trong môi trưởng chuyên nghiệp hơn vì thoả mãn thói quen nhất thời. Hiểu Lam