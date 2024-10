Lợi nhuận quý 3 của Samsung Electronics dự kiến tăng hơn bốn lần

Theo một khảo sát của LSEG SmartEstimate đối với 29 nhà phân tích, lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đạt 10.330 tỷ won (7,67 tỷ USD) trong quý 3/2024. Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) Samsung Electronics dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận quý 3/2024 tăng hơn bốn lần nhờ nhu cầu chip cải thiện, nhưng tốc độ phục hồi của doanh nghiệp này đang chậm lại khi không bắt kịp với cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Theo một khảo sát của LSEG SmartEstimate đối với 29 nhà phân tích, lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đạt 10.330 tỷ won (7,67 tỷ USD) trong quý 3/2024. Con số này tăng mạnh so với mức tương ứng 2.430 tỷ won cùng kỳ năm trước, nhưng không thay đổi nhiều so với mức 10.440 tỷ won trong quý trước. Hiện Samsung là nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và TV hàng đầu thế giới. Thị trường bán dẫn toàn cầu đã phục hồi sau giai đoạn suy giảm vào năm ngoái, nhờ nhu cầu đối với các chip sử dụng trong máy chủ AI. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà phục hồi nhu cầu cho các chip thông thường sử dụng trong điện thoại thông minh và máy tính cá nhân đang chậm lại. Samsung đang tăng tốc để bắt kịp các đối thủ khác như SK hynix và Micron trong cuộc đua cung cấp chip AI cao cấp cho "gã khổng lồ" Nvidia, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc trong lĩnh vực chip thông dụng. Theo các nhà phân tích, sự phản ứng chậm của Samsung đối với thị trường chip AI có biên lợi nhuận cao và mức độ phụ thuộc lớn hơn vào mảng chip di động truyền thống so với các đối thủ đã khiến doanh nghiệp này trở nên dễ bị tổn thương trước rủi ro địa chính trị và nhu cầu yếu. Ông Daniel Kim, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Macquarie Equity Research, cho rằng Samsung có khả năng mất vị trí nhà cung cấp DRAM số 1 nếu thị trường DRAM thương mại tiếp tục ảm đạm. Ông Kim lưu ý rằng tình trạng dư cung DRAM truyền thống có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến Samsung hơn so với SK hynix. Các nhà phân tích còn ước tính mảng chip không có đặc tính nhớ của Samsung sẽ tiếp tục thua lỗ trong quý 3, do những khó khăn trong cạnh tranh với đối thủ TSMC. Samsung đang cắt giảm tới 30% nhân viên ở nước ngoài tại một số bộ phận. Động thái cho thấy những thách thức mà doanh nghiệp này đang đối mặt. Doanh số bán của các điện thoại gập cao cấp cũng có khả năng gây thất vọng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, vốn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc như Huawei. Theo ước tính của 10 nhà phân tích được Reuters tổng hợp, doanh thu từ mảng kinh doanh điện thoại di động và mạng viễn thông của Samsung sẽ chỉ đạt 2.600 tỷ won trong quý 3, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước./.