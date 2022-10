Lợi nhuận Ngân hàng Bản Việt tăng nhờ giảm trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Bản Việt - VietCapitalBank (BVB) của Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng từ mức hơn 38,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lên gần 54,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Bản Việt đạt 337,9 tỷ đồng, cao hơn so với mức 308,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của VietCapitalBank tăng khá mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu do cắt giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, VietCapitalBank trích lập hơn 123 tỷ đồng, so với mức gần 243 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mức lãi của VietCapitalBank có tín hiệu cải thiện so với các năm trước nhưng nhìn chung vẫn ở top khoảng 5 ngân hàng có lợi nhuận thấp nhất trong hệ thống. Quy mô tài sản của VietCapitalBank cũng ở nhóm cuối, với tổng tài sản quý III/2022 giảm từ mức gần 82.200 tỷ đồng cuối quý II xuống còn 77.556 tỷ đồng.