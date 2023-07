'Lợi nhuận' nào cho người bán vé số dạo

Trong khi đó, chúng ta đều biết tỷ lệ người trúng các giải thưởng vé số hàng ngày là rất ít trên số vé bán ra, trúng độc đắc lại càng ít. Tiền mua vé số có thể chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng, nhưng đó là số tiền một người có thể phải bỏ ra mỗi ngày, còn xác suất người đó trúng số thì rất thấp.

Như đã phân tích, người giàu thường ít mua vé số vì nhiều lý do, trong đó có lý do đơn giản là người bán vé số dạo khó tiếp cận họ. Tất nhiên ít không có nghĩa là không có, người giàu cũng mua vé số và mỗi lần họ mua nhiều tờ. Vấn đề là số tiền vài chục ngàn đồng hay thậm chí vài trăm ngàn đồng mua vé số không đáng kể so với thu nhập và tài sản của họ.

Còn với giới trung lưu hay người thu nhập thấp thì vấn đề lại khác. Giả sử một người thợ hồ với thu nhập 400.000 đồng mỗi ngày, họ mua một tờ vé số 10.000 thì nó đã chiếm 2,5% thu nhập hàng ngày của họ, hai tờ là 5%. Bài toán tài chính của việc đóng góp 2,5%, 5% thu nhập hàng ngày đều đặn trong một năm, 10 năm, 20 năm thì sẽ là con số không hề nhỏ so với tổng thu nhập của người thợ hồ đó.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu, nhưng theo thói quen mọi người thường nghĩ rằng chi mua vé số là số tiền nhỏ nên họ dễ dàng bỏ ra để trông đợi vào những điều kỳ diệu.

Chưa có số liệu thống kê để chứng minh sự liên hệ, nhưng dường như kinh tế càng khó khăn thì càng có nhiều người bán vé số và mua vé số hơn, khiến ngành xổ số "ăn nên làm ra" và đề xuất tăng số lượng vé phát hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.