Lợi nhuận đi lùi, 'đại gia' bất động sản Hải Phát chậm trả nợ trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.

Tính đến 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Hải Phát đạt 3.633 tỷ đồng, tăng 1,28% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng, giảm 43,3% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 61,4 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2023.

Tổng số nợ phải trả đạt 4.067 tỷ đồng, giảm 13,6% so với năm 2023; trong đó nợ vay ngân hàng là 565 tỷ đồng, nợ vay từ trái phiếu là 879 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 2.623 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,53.

Công ty Đầu tư Hải Phát đã phát hành 5 lô trái phiếu, với tổng giá trị phát hành là 1.950 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2024, nợ gốc trái phiếu của Đầu tư Hải Phát là 880 tỷ đồng.