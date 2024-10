Lời nhắn người cha mất 3 con ở Làng Nủ: 'Hãy học thay con của chú'

"Các con học thay con của chú" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng Văn Thới với học sinh khiến nhiều giáo viên nghẹn ngào vì thương hoàn cảnh người cha mất 3 con nhỏ. Mặc dù chịu nhiều mất mát, đau thương nhưng anh Hoàng Văn Thới vẫn quan tâm, chia sẻ đến các học sinh đang học tại điểm trường mầm non Làng Nủ. Đây là ngôi trường con anh Thới đã từng theo học. Sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), anh Thới đã mất đi 5 người thân trong đó có 3 con nhỏ. Chị Hoàng Thị Hoa, giáo viên điểm trường mầm non Làng Nủ cho biết, chiều qua (3/10) anh Thới đã trực tiếp đến điểm trường để trao quà, động viên 34 học sinh tại đây.

Anh Hoàng Văn Thới trao 34 phần quà cho các cháu học sinh tại điểm trường mầm non Làng Nủ. Ảnh: XĐ Theo chị Hoa, tại điểm trường có 4 giáo viên, ai cũng xúc động và rơi nước mắt với hành động của anh Thới. Mặc dù anh phải chịu nhiều đau thương nhưng cơn lũ qua đi anh vẫn quan tâm, động viên các học sinh. Đây là những học sinh đã học cùng con anh Thới trước khi cơn lũ quét kinh hoàng ập đến. "Các con học thay con của chú nghe chưa - lời nhắn nhủ của anh Thới với các học sinh khiến giáo viên nghẹn ngào vì thương 3 cháu con anh quá", chị Hoa nói.

Điểm trường mầm non Làng Nủ là nơi con anh Thới đã theo học trước khi cơn lũ quét kinh hoàng ập đến. Ảnh: XĐ Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Hoàng Văn Thới cho biết, phần quà là do 1 nhà hảo tâm nhờ anh gửi tới các học sinh tại điểm trường. Đây là những cháu đã học cùng con anh trước đây và anh coi các cháu học sinh như con của mình. Phần quà nhỏ để động viên các cháu chăm ngoan học tập sau khi cơn lũ quét qua đi. Anh Thới cho biết thêm, sau khi khu nhà tạm cư hoàn thành anh đã dọn về đây ở. Những ngày đầu sau khi mất cả 5 người thân trong gia đình anh đã rất tuyệt vọng, buồn bã. "Được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người tâm trạng của tôi hiện giờ đã tốt hơn và tôi cũng đang định hướng về cuộc sống mới trong thời gian tiếp theo", anh Thới nói. Ông Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng trường TH&THCS Phúc Khánh cho biết, sáng nay, anh Thới có đến gặp ban giám hiệu nhà trường để đề đạt nguyện vọng sẽ tặng quà cho 13 em lớp 2C - nơi con anh từng theo học. Tuy nhiên, vì cuộc sống anh Thới còn nhiều việc phải lo, khắc phục khó khăn và tái thiết lại cuộc sống nên ông Vinh cảm ơn và nhận tấm lòng của anh, còn phần quà gửi các cháu học sinh, nhà trường đã xin phép anh Thới không nhận. "Tập thể giáo viên nhà trường rất thương anh Thới cũng như bà con nhân dân thôn Làng Nủ. Khi phân tích và xin phép từ chối phần quà gửi tới các em học sinh, anh Thới cũng vui vẻ với quyết định trên của nhà trường", ông Vinh nói.