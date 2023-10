Lời khai gây sốc của 30 người phụ nữ bị diễn viên nổi tiếng xâm hại

Anh được yêu mến vì diễn xuất ổn định cùng hình tượng người đàn ông của gia đình, yêu vợ, thương con. Tuy nhiên, bê bối khiến hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.

Nono đến tòa ngày 18/10