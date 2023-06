Lời khai của kẻ mang búa cướp tiệm vàng ở Lào Cai

Nguyễn Văn Tuấn thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi cướp 20 cây vàng, Tuấn mang về nhà rồi cất giấu trong các thùng rượu của gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bảo Thắng huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung truy xét theo dấu vết nóng với mục tiêu truy bắt đối tượng sớm nhất nhằm ổn định tình hình.