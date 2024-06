Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ

Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng. CQĐT xác định người bị hại là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra tại thời điểm ngày khởi tố vụ án (7/10/2022).

Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra Ngân hàng SCB. Kết quả thanh tra đã đưa SCB từ một ngân hàng được hỗ trợ để tái cơ cấu thành ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.

Lúc này, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua khó khăn.

Bà Lan khai rằng, khi đó bà đã đồng ý chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.

Ban đầu bà Phương Hồng đề xuất phát hành trái phiếu Công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng, nhưng sau đó, do tình hình thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính nên đã phát hành trái phiếu Công ty An Đông lên tới 25.000 tỷ đồng cùng nhiều công ty khác.