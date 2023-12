Lời khai ban đầu của kẻ sát hại vợ mang song thai và cha mẹ vợ

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng Khoa liên quan vụ việc nên tiến hành tạm giữ để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.

Hung thủ đã lấy chiếc xe máy này của cha vợ để bỏ trốn khỏi hiện trường.