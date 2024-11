Lời kể người nhà nạn nhân bị máy bay không người lái chém tử vong

Người nhà nạn nhân bị máy bay không người lái chém tử vong ở Kiên Giang nói thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông 49 tuổi không say rượu như thông tin thất thiệt trên mạng xã hội lan truyền. Liên quan đến vụ (drone) va chạm với người đi đường gây tai nạn chết người ở Kiên Giang, trưa ngày 28/11, phóng viên Dân trí tìm gặp người nhà nạn nhân B.V.T. (49 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để tìm hiểu sự việc. Người nhà nạn nhân bác thông tin trên mạng Bà Nguyễn Thị Liên (người nhà nạn nhân) cho biết, 8 ngày kể từ ngày ông T. mất, gia đình vẫn chưa nguôi nỗi đau. Họ cảm thấy mệt mỏi vì bị nhiều YouTuber làm phiền, đến nhà xin quay phim. "Con cháu trong nhà rất tức giận. Cái chết ấy vô cùng đau đớn nên không một ai trong nhà muốn bị phát tán sai lệch lên mạng xã hội và nghe bình luận bằng những lời lẽ không hay", bà Liên nói. Vụ tai nạn drone tại Kiên Giang hôm 20/11 khiến một người đi xe máy thiệt mạng (Ảnh: Mai Vy). Bà Liên cho biết, ông T. và vợ có một người con gái đang học lớp 11. Gia đình có vài công đất ruộng, nếu không vào vụ lúa, ông T. thường làm thuê kiếm thêm tiền nuôi con đi học. "Nó giỏi lắm, ai thuê gì làm nấy. Trước đây, T. học đến lớp 2-3 là nghỉ học nên mặt chữ cũng không rành. Sau này nó quyết tâm nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, làm đủ việc để lo cho con. Cả hai vợ chồng mới xây nhà được khoảng 1 năm thì gặp chuyện", bà Liên xót xa. Bà Liên nhớ lại, sáng 20/11, sau khi ăn mì, ông T. nói với vợ đi thả lưới bắt cá. Trên đường chạy vào kênh 15, ông bị cánh quạt máy bay nông nghiệp (drone) chém vào đầu, trán và cổ bất tỉnh. Ông T. sau đó được người dân cõng đến một trạm xá địa phương. Do vết thương quá nặng, ông được xe cấp cứu chuyển lên Bệnh viện tỉnh An Giang (bệnh viện gần nhất). "Máu đầm đìa khắp mặt đến nỗi trong lúc người ta cõng nó đi ngang mà người nhà tôi còn không nhìn ra. Lúc chở nó đi cấp cứu, nó nôn hết mì, cảnh tượng rất đau đớn. Lên bệnh viện đến hôm sau thì mất", bà Liên kể. Theo lời bà Liên, thời điểm bị nạn ông T. hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu như thông tin thất thiệt mà mạng xã hội đang lan truyền. Ông ấy là một người hiền lành, thật thà Trao đổi với phóng viên Dân trí, một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, ông T. hiền lành, tính tình thật thà. "Ông ấy sống ở địa phương, làm thuê, là một người hiền lành. Ở đây, xóm trên xóm dưới đều biết. Tội nghiệp lắm", người hàng xóm nói. Những con lộ nông thôn bao quanh ruộng lúa ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Bảo Trân). Do ông T. chăm chỉ, nhận việc làm thuê ở khắp nơi nên bà con lối xóm đều quen mặt. Người dân ở ấp Hiệp Trung (xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất), nơi ông T. sống, đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước đó, ngày 26/11, UBND huyện Hòn Đất xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc máy bay không người lái (drone) xịt thuốc va chạm với người đi đường gây tai nạn chết người. Người điều khiển drone là M.V.L. (29 tuổi, ngụ địa phương). Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra. Ngày 27/11, Luật Phòng không nhân dân được Quốc hội thông qua thu hút sự quan tâm của cộng đồng sử dụng máy bay không người lái (drone) tại Việt Nam. Đại tá Vũ Văn Thảo, Phó cục trưởng Cục Phòng không lục quân, đơn vị tham gia dự thảo Luật Phòng không nhân dân, cho biết việc sử dụng drone tại Việt Nam đang nở rộ với nhiều mục đích, từ giao thông vận tải, nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự, báo chí truyền thông... Theo ông Thảo, Luật Phòng không nhân dân quy định rõ 3 điều kiện để sử dụng máy bay không người lái: Phương tiện bay phải được đăng ký; người lái phải có chứng chỉ; chuyến bay phải được cấp phép. Hiện, chưa có thống kê chính thức về số người sử dụng drone tại Việt Nam. Tuy nhiên, Đại tá Vũ Văn Thảo cho biết tình trạng drone "bay chui", bay không xin phép cơ quan chức năng xảy ra phổ biến. Nhiều chủ drone đã bị lực lượng chức năng địa phương xử phạt hành chính. *Tên người nhà nạn nhân đã thay đổi.