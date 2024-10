Lời kể của nữ du khách sống sót sau một đêm lênh đênh trên biển Phú Quý

Thời tiết buổi tối rất lạnh, sóng đánh mạnh, liên tục vào người, nữ du khách đến từ Lâm Đồng chỉ biết cố gắng níu chặt chiếc phao đợi có thuyền đi ngang nhìn thấy. Tối 27/10, sau khi được các y bác sĩ chăm sóc, nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi (19 tuổi, trú Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tâm lý dần ổn định. Thi may mắn sống sót sau một đêm lênh đênh trên biển Phú Quý. Vẫn còn chút bàng hoàng, Thi kể lại: "Khoảng 17h ngày 26/10, tôi cùng nhóm bạn chèo SUP trên biển thì bị lật. Tôi may mắn níu được cái phao tròn. Lúc SUP mới lật, tôi có kêu bạn bè cứu mà không ai nghe, sau đó sóng đánh tôi ra xa. Lúc đó, tôi rất sợ, cứ ôm cái phao lênh đênh trên biển và mong sẽ có người tới cứu nhưng suốt đêm chẳng thấy ai". Nữ du khách đang điều trị tại Bệnh viện Quân dân y trên đảo Phú Quý (Ảnh: Ngọc Ngân). Theo chị, thời tiết ban đêm trên biển rất lạnh, sóng đánh dồn dập và liên tục. Thi cố gắng giữ cái phao hy vọng sớm có người tìm thấy. "Sóng đẩy tôi đi xa và đánh vào người liên tục khiến tôi nôn ói. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng vô vọng, vì khoảng cách xa quá. Cứ vậy, tôi trôi dạt tự do trên biển suốt đêm", Thi nói. Thi cho biết, đến sáng 27/10 người chị mệt lả, đuối sức. Trong khi trôi tự do, nữ du khách thấy chiếc thuyền nên cố gắng giơ tay lên vẫy. "Nếu sáng không gặp được anh đánh cá chắc tôi cũng buông vì người rất mệt và lạnh", Thi nhớ lại. Chiếc phao đã giúp Thi sống sót trên biển sau một đêm (Ảnh: Đồn biên phòng Cảng Phú Quý). Đến khoảng 8h sáng 27/10, anh Nguyễn Tấn Viện, một ngư dân xã Long Hải làm nghề săn cá nhái, đã thấy cánh tay giơ lên vẫy của nữ du khách. Anh Viện lái thuyền tới và cứu Thi lên thuyền và đưa vào bờ, bàn giao cho lực lượng chức năng. Thời điểm được cứu sống, sức khỏe nạn nhân rất yếu, lực lượng chức năng nhanh đã nhanh chóng đưa Thi đến Bệnh viện Quân dân y trên đảo điều trị. Hiện lực lượng chức năng huyện Phú Quý và các tàu thuyền tiếp tục tìm kiếm nam du khách C.H.M. (ngụ tỉnh Lâm Đồng) mất tích còn lại. Anh Viện chở nữ du khách vào bờ, bàn giao cho lực lượng chức năng (Ảnh: Đồn biên phòng Cảng Phú Quý). Trước đó, chiều 26/10, có 6 du khách gồm hai nam, bốn nữ tự lấy 2 chiếc SUP, một áo phao để trước khách sạn đi bơi và chèo trên vùng biển Phú Quý. Đến 18h cùng ngày, các du khách trên bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên được khách sạn đưa xuồng ra cứu hộ, cứu được 3 du khách, 3 du khách còn lại gồm một nữ và hai nam bị trôi trên biển. Đến 19h cùng ngày, du khách nam tên Ngô Xuân H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.