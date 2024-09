Lợi dụng mưa lũ, tin giả lại tràn ngập trên mạng xã hội

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo công an các địa phương, phòng nghiệp vụ rà soát, phát hiện người tung tin sai, gây hoang mang dư luận, xử lý nghiêm.

Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh người chồng cố gắng đẩy vợ con trong chậu, di chuyển trong khu vực ngập nước được cho là tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Bức ảnh trên còn được chia sẻ kèm theo dòng tiêu đề: "Nghẹn lòng hình ảnh sơ tán của một gia đình ở xã Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang... Bão số 3, mưa lũ và những đau thương mất mát không bao giờ nguôi ngoai".

Tuy nhiên, ngay sau đó, UBND xã Ngọc Linh đã phải lên tiếng cho biết đây là nội dung trong một video của YouTuber. Cụ thể, đây là hình ảnh của vợ chồng anh Phạm Xuân Dư (trú tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh). Vợ chồng anh Dư là YouTuber tại địa phương. Hình ảnh này là một trong những nội dung anh Dư thực hiện vào thời điểm mưa lũ để đăng lên mạng.

Trước đó, trên Facebook lan truyền thông tin tại bãi biển của TP Cẩm Phả xuất hiện hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ. Thông tin này đã gây hoang mang dư luận. Lãnh đạo TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, ngay sau đó, đã cho biết thông tin vớt được hàng chục xác người trên biển ở Cẩm Phả là sai sự thật.

Đồng thời, ngày 11/9, Công an TP Cẩm Phả thông tin, qua công tác kiểm soát không gian mạng, vào hồi 10h00 sáng ngày 10/9, Công an TP Cẩm Phả đã phát hiện tài khoản Facebook “Song An hải sản” của bà Đ.T.H (trú tại thôn 3, Liên Hòa, TX. Quảng Yên) đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người... Bài đăng có 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ.

Điều tra xác minh thực tế của Công an TP Cẩm Phả cho thấy, việc đưa nội dung thông tin trên Facebook “Song An hải sản” của bà Đ.T.H về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn TP Cẩm Phả là sai sự thật.