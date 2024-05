Lợi dụng hình thức khám bệnh từ xa để lừa chiếm đoạt tài sản

Cục An toàn thông tin cho biết, tình trạng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi từ thiện diễn ra ngày càng nhiều, với số lượng nạn nhân ngày một tăng lên. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để trục lợi về phía mình.

Nằm trong chuỗi nội dung "Điểm tin tuần" được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khởi động từ trung tuần tháng 11/2023 với mục đích nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân, bản tin tuần từ ngày 13/5 đến ngày 19/5 tiếp tục cảnh báo tới người dân 5 hình thức lừa đảo nổi bật trên không gian mạng Việt Nam và quốc tế:

Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân tìm hiểu kỹ về các hoạt động từ thiện và hỗ trợ trên mạng xã hội. Để lòng tốt được trao đúng chỗ, các nhà hảo tâm nên chọn các quỹ, chương trình thiện nguyện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đứng ra tổ chức. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Giả mạo quỹ đầu tư, công ty chứng khoán để lừa đảo

Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều fanpage, nhóm chat mạo danh các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư để dụ dỗ, lừa các nạn nhân tham gia gửi tiền. Cụ thể, thời gian qua, một số đối tượng lừa đảo đã mạo danh quỹ PYN Lite để kêu gọi người dân đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng còn tạo ra ứng dụng và website giả mạo với giao diện giống ứng dụng và website thật, đồng thời lập các tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty PYN Elite giả mạo, nhằm tạo dựng độ uy tín, lợi dụng sự bất cẩn của người dân.

Theo Cục An toàn thông tin, nhà sáng lập quỹ PYN Elite đã khẳng định, quỹ này thu hút vốn từ các nhà đầu tư Phần Lan vào tài khoản ngân hàng tại Phần Lan. Các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được đặt dưới tên của quỹ đều là lừa đảo. Tất cả các group chat và website bằng tiếng Việt lấy tên của PYN Elite đều là giả mạo.

Khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư từ người lạ, Cục An toàn thông tin cũng lưu ý người dân tìm hiểu kỹ danh tính đối tượng, mức độ chính thống của các dự án đầu tư; Không truy cập, tải các ứng dụng từ đường link lạ, chỉ truy cập vào các đường link xuất hiện trên các trang điện tử, website chính thống.